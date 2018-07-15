自由廣場》淡綠還是深綠多？

◎ 張千舞

從最近的一些跡象看來，民進黨提名的姚文智委員，似乎在台北市長選局欲振乏力。姚委員的資歷不錯，也有其政治成熟度，但是選戰必須將對的人投入對的戰場，勝算才大。今天台北市的三腳督，結果當然要投票才能揭曉，但第三名的魔咒的確可憂。

首先，民進黨提名自家人，綠白劃清界線，主要是來自基本教義派的堅持。此一堅持，以及被小英接受，不是對不對的問題，政治本來就不是是非題。可是，這樣的提名脈絡，卻讓姚委員出師不利，因為台北市這個天龍國，至少目前都還不是深綠的主場。民進黨不是不能切割柯Ｐ，而是不宜以基本教義派的方式切割。當年的三腳督，阿扁淡化政治色彩而致勝。天龍國的政治氣氛，比起當年好像也沒有根本性的變化。

其次，姚委員所提的市政主張，不當黨產改為社會住宅，清除中正廟銅像，有其政治高度。不過，這些主張，無助於淡化他的政治色彩，反而加深了他獲提名的深綠聯想，對於在台北市開發新的板塊有其困難。至於鞏固綠營選票，則不得不考量到另一點，就是台北市的淡綠選民比較多？還是深綠選民比較多？追蹤民調看來，前者彷彿比較接近實情。所以，姚委員的選舉動作，如果不能往中間挪移，最後的鐵票或許不足以支撐他坐二望一。

再者，比較貼近民生議題的，當屬雙北一二八○元捷運公車月票之爭。姚委員打出「月票零元都有可能」的號召，不無新意與前瞻性。可是，他所講解的，結合電子支付系統、升級悠遊卡功能、開放企業運用、滿足電商和數位廣告等需求，等於是在政見競爭上「化簡為繁」，不易在短時間內說服市民有可行性。老實說，這項主張，再講解幾個月，多數市民恐怕也還是鴨子聽雷。身處不利的戰場，還在戀棧纏鬥，無法打擊對手，卻自耗戰力，實需三思。

最後，如果內閣改組之後，有感政績隨之而來，自然會對各地選情有溢出效果。尤其是，小英說的「經濟越來越好」，假使首先讓首都市民有感，相信對姚委員有加分作用。反過來看，台北市的經濟選民不少，年底選舉或許也在考驗著「經濟是不是越來越好」。

（作者為退休教師）