自由廣場》空污整治不能拖

◎ 陳鴻達

各地老舊柴油貨車與工具車將至環保署抗議，反對強制汰換老舊柴油車。選局在即，應該是釋放利多的時機，環保署為何又跑出來當壞人？事實上環保署不是不知道明哲保身，而是不得不然。

以近年來大家琅琅上口的PM2.5為例，柴油大貨車就貢獻了十六．八％，並高居各種排放源的第一位。此外老舊車輛空氣污染物排放數倍於新車，但國內柴油貨車車齡普遍老舊，車齡大於十年的超過五成。這也是為什麼加速汰換老舊柴油車，是環保署空污整治的重點之一。

首先環保署已經提供平均每輛約二十萬元獎勵金，鼓勵車主報廢車齡已達十八年以上的老舊大型柴油車。有換購新車者，新車貨物稅減徵五萬元。此外環保署也將提供信用貸款與利息補貼，供這些車主汰舊換新。至於三期柴油貨車，環保署也已開始補助加裝濾煙器，使其排氣可符合四期以上的標準。

相信大家都有近距離遇到噴著黑煙的貨車或工具車的經驗，路人不是掩鼻搖頭，就是避開保持距離。特別是工程車輛，有許多是外國淘汰後再進口到台灣的，雖然還堪使用，但空污排放卻是令人搖頭。這些景象都不是一個已經邁入已開發國家所應該有的，台灣能不能真的「登大人」，堅定地站穩已開發國家之列，這是一塊試金石。

（作者為環保署簡任秘書 ）