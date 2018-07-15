自由廣場》台灣的數學軟實力

◎ 沈政男

一年一度的國際數學奧林匹亞競賽成績揭曉，台灣隊今年得到了團隊總成績第六，是歷年來第三好，而在個人成績方面，王師宇得到第四、鄭容濤得到第六，相當不簡單，鄭同學更因連續三屆參賽獲獎，已躋身國際數奧名人堂。

國際數奧是由中學生參賽的數學解題比賽，已有將近六十年歷史，來自一百多國的數學資優生齊聚一堂，花兩天時間計算六道題目，每題七分，滿分四十二分，台灣從一九九二年開始參加，歷年總獎牌數名列世界第十三，在亞洲僅次於中國、南韓與越南，還贏過日本，顯見台灣人的數學才華不輸先進國家。

台灣成績最好的一屆是二○一四年，得到了團隊總成績第三，因為陣中有一位超級天才吳博生，以滿分四十二分拿到個人組第一，吳同學目前正就讀台大數學系。台灣歷年還有三位選手拿到數奧滿分，其中的蔡政江已在美國拿到數學博士，目前在史丹福大學任教。前幾年令人感動的數奧得主，勇敢打敗病魔的陳伯恩，目前正就讀麻省理工數學系。他們以及其他數學資優同學，都是台灣數學界的未來希望。

數學界的最高榮譽是費爾茲獎，每四年頒給未滿四十歲的數學家，中研院院士丘成桐就是得主之一。歷屆費爾茲獎得主，有好幾位都參加過數奧，其中最有名的是澳洲華裔數學家陶哲軒，他是數奧史上最年輕得主。去年過世的伊朗女數學家米爾扎哈尼，以及破解世紀謎題龐加萊猜想的俄羅斯隱士數學家佩雷爾曼，當年都是數奧滿分得主。

台灣因為在數奧屢創佳績，國際皆知，甚至在二○一四年吸引了英國ＢＢＣ來台拍攝數奧電影《Ｘ＋Ｙ愛的方程式》。有人說「亞洲國家因魔鬼訓練才能在數奧稱霸」，但從電影裡清楚可知，歐美國家也非常重視這項比賽，而他們的青少年為了奪牌也是吃盡苦頭。

能在數奧奪牌，都是萬中選一的天才頭腦，他們給人早熟聰慧的印象，好像什麼事都難不倒，其實他們在成長過程裡同樣需要大量的關愛與支持。國家除了栽培數奧同學奪牌，更應在他們往後的數學生涯裡，持續關注並給予必要協助，或許在不久的將來，台灣也能出現一位費爾茲獎得主。

（作者為醫師）