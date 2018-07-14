自由廣場》落選被關的白色恐怖

◎ 施明雄

上星期自由廣場轉來台北市謝有建先生的信，他說看到我不少述說白色恐怖時代的史事，特別是那篇：「過去不能說，現在不能不說」，文中提到顏明聖助選楊金虎當選高雄市長，他問是不是民國四十三年十二月十九日那次，因為那天他父親在投票所開票時因事故被逮捕，後來被槍決於馬場町，這冤情正向監察院伸冤陳情，並獲受理。

我的答覆是楊金虎當選高雄市長是一九六八年（即民國五十七年），他父親犧牲在更早的殘酷白色恐怖時代，我也建議謝先生應該向新成立的「真相調查委員會」，提出申請瞭解父親被處死的真相。

自從國民黨在台灣宣佈戒嚴令和實行戡亂時期懲治叛亂條例後，動不動就將人民關獄處死。尤其佔據台灣號稱反攻大陸聖地，假借自由中國之名，舉行地方選舉；選鄉鎮長、縣市議員、縣市長、省議員等等，一方面吸收聽話甘願當鷹犬走狗的「吹台青」，二來讓敢言敢衝的黨外人士顯形露跡，然後在選舉後，就即刻下手逮捕入獄，消滅異議份子。

一九六三年我在台北市青島東路警總看守所時，就碰到一位因選舉時揚舉台灣民主國黃虎旗，出來參選高雄市省議員的洪天時先生和他的助選員們。

那時候洪先生大約四十歲出頭，長得矮小精幹好體態，曾留學日本，並有初段柔道功夫，精力過人，丹田有力，聲若洪鐘，善於演講，他初來警總看守所就關押在我隔壁房，牢房晚飯後約有一段時間可以高聲跟對面房難友，各排開象棋棋譜（以吃剩的饅頭稍浸水後捏成棋子形寫上字）下棋，洪先生常和廖文毅案的鍾謙順先生對弈，兩人都是黑帶柔道高手，聲音洪亮精神有磁性。

洪天時參選省議員時，正逢國外台獨運動蓬勃奮發，他深受影響，竟然在選舉時揚舉「黃虎旗」為競選旗幟，他發表政見時：宣稱滿清政府腐敗無能，甲午戰敗，不顧台灣人民死活，視台灣為化外之地，絕情地割讓給日本，但台灣人民群起反抗，成立亞洲第一個台灣民主國，舉黃虎旗為國旗，他並痛罵當時中國政府無情無義，在台灣人民需要援助時卻助紂為虐，將抗日英雄交給日寇處死！既然中國人已將咱台灣人視為棄兒，如何教我們做中國人？他更以二次大戰後台灣地位未定論，論述現今的台灣問題，強烈暗示嘲諷國民黨也是不合法的佔領者。最令國民黨特務忌諱的，乃是他不時提醒台灣人不要忘記「黃虎旗」是台灣民主國的國旗，是亞洲第一個民主國！

開票時被唱票員故意污壞不少選票，變成廢票，但也獲得一萬多個高雄市民的認同。選後不到幾天，警總特務就登厝逮人，也抓捕劉世龍、劉順天、張萬枝、陳茂雄（高雄人）等近十位助選員，本打算將洪案網織成一個台獨叛亂組織，不過洪天時挨過嚴刑拷打，僅坦承自己有台獨思想，被判徒刑十二年，其他人送板橋生教所感訓三年。

（作者為政治受難者）