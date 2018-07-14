自由廣場》羅馬拼音的美麗文化

◎ 王商益

行政院新任發言人Kolas Yotaka於上任時面對媒體發言，希望藉由她的名字，讓大眾能夠更認識原住民的傳統姓名，卻引發網路對原住民傳統姓名的歧視性言論。

其中，讓族人最無法接受的，有一位來自台南新港社的西拉雅族人，在貼文下留言講述自身家庭使用羅馬拼音閱讀聖經，和原住民語言傳承的困境，竟遭到攻擊謾罵，讓許多族人訝異台灣民眾對於原住民使用羅馬拼音的歷史仍然存在著許多不瞭解。

台灣原住民族受到四百多年來歷代殖民政權的迫害，居住在台灣西半部平原的原住民更是首當其衝，十七世紀，荷蘭與西班牙分別殖民統治台南地區的西拉雅族和北部巴賽族，為了方便統治，派遣傳教士使用羅馬拼音將族人的語言記錄下來，但也因此讓台灣原住民的語言，有了文字化的紀錄，廣為人知的如《新港文書》、《虎尾壟語詞典》等文獻記載保存至今。

而原住民的傳統姓名，更是有其族群背後傳統文化價值觀的意涵，例如阿美族中的馬耀Mayaw代表著是阿美族文化中，守護月亮的其中一顆星星；巴宰族的達歪Daway在巴宰語有藤或血脈傳承之意；道卡斯族的傳統命名制度「個人名＋母名／父名」更是顯現族群在性別價值觀上的獨特性。

原住民在歷代殖民政權中為了生存被迫學習使用閩南語、日文和中文，但許多族人仍然在這樣的大環境中，藉由使用羅馬拼音的記錄方式，傳承祖先好不容易保留下來的文化智慧，或使用漢字音譯的傳統姓名，試圖讓大眾能夠對於原住民的姓名拉近一些距離，如同西拉雅族的買姓（Takalomay）、拍瀑拉族的毒姓（Aitu），這是台灣特有的美麗文化，當族人努力用自己的方式，在適應當今社會的大環境時，我們同樣生活在台灣土地上，你是否願意用尊重的態度去重視每一個名字背後傳承的文化意義。

（作者為中部平埔族群青年聯盟成員）