自由廣場》文創會館美食街

◎ 呂清夫

故宮南院BOT案搞了三年一場空，南院還要歸還三億元的履約保證金，賠了夫人又折兵。先前以BOT方式發包給遠航旗下的樺璽公司，並可綁約五十年，與其他文創園區一樣，業者可以說佔盡便宜。

其實，文化藝術的BOT案多半問題叢生，前有松菸文創園區，楊實秋就曾痛批其中富邦當二房東賺很大，政府根本是假文創之名大搞開發，圖利財團。後有傳藝中心，雖然園區內沒有古蹟，但是氣氛上與其他五大文創園區大同小異，園區內商店林立，文化部曾大為不滿，園區雖有戲台演戲，但不外是招徠觀光客之用。其BOT的外包對像是全聯福利中心旗下的「全聯善美基金會」，園區內曾有一件四百五十萬的公共藝術還被拆除，這是一件放在水池中會動的作品，原因是全聯覺得管理這件作品太過麻煩。決定拆除時還讓一些與會的委員深感心痛，並交代要把整個過程攝影存證，但是沒被接納。

BOT在亞澳中東地區特別多，日本、中國、越南、尼泊爾、泰國、印度、緬甸、馬來西亞、菲律賓、土耳其、沙烏地阿拉伯、伊朗、以色列、埃及，其中尤以台灣最多。雖然台灣的資料顯示歐洲有少許BOT，但是國外的資料罕見歐洲案例，美國也只有五個州有過BOT。在這些案例中辦得較好的是澳洲，連日本都自嘆弗如。大家共同的特色是硬體建設的BOT，很少涉及文化藝術的招標。連北京的798藝術園區都不採用BOT，但這個園區已經成了觀光北京必遊的三大名勝之一，這是一個非BOT的成功案例。

澳洲在徵求業者時相當龜毛，要先看實際業績及興趣表達書（EOI，表示有參與的熱情），這是資格審查。資格審查之後，就進入互動招標過程（interactive tender process），也就是依賴討論來招標。討論的方式有會議、工作坊等形式，目的在於做出更好的企畫書，討論的次數一般約有三至十次，但也有多達二十次以上的討論機會，時間長達好幾個月。至於招標項目包括道路、鐵路、醫院、學校教育相關設施、廠房、巨蛋與運動設施、法院與監獄等硬體設施，就是看不到文化藝術活動的招標。

其中業者不但要有經驗，還要有業績，但我們看看富邦、全聯、樺璽各公司有相關經驗嗎？他們在體質上就跟文化藝術屬於不同掛的，所以思維行動自然跟原有的商業體質息息相關，雖然設有文化基金會，仍舊難免粉飾性質。真有文化藝術體質的話就不會像傳藝中心那樣把公共藝術拆掉，也不至於像松菸文創園區那樣像個大賣場，裡面很多商品多跟文創無關，而且租金昂貴，讓多數文化藝術工作者無法負擔。更不會像故宮南院那樣想蓋一千個住房，並在人造湖四週蓋滿餐廳，使文創會館變成了美食街。

有了松菸與傳藝的經驗，我們的文創BOT還是學不乖，我們擔心將來「空總」要打造不消費的文化園區，如果還是BOT，那真是前景堪憂！

（作者為大學教授）