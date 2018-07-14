自由廣場》台灣不是台灣共和國

◎ 林青昭

舉世矚目的「世界盃足球賽」可說是近日最夯的話題。所有球員都是代表各國的一流職業選手，不是為錢而是為國家榮譽而戰。因此即便是凌晨時分，一樣吸引全球各地熱心的球迷關注。尤其看到各國人民，激動地為自己國家的選手打氣、加油的畫面，令人十分感動。

反觀台灣，由於數十年來對中華民國的法定位的錯誤認知，導致不少本土派和運動選手，為了想以台灣的名稱參加2020年東京奧林匹克，反而選擇以自我矮化、犧牲台灣的國格（國家性）方式，推動「修改中國的國號」行動，自陷「一個中國漢賊不兩立」，是和中國北京爭一中法統的泥淖而不自知。

由台灣本土派所推動的改國號運動，即使能改為「台灣」，若是沒有形成建國意志、宣布獨立，台灣的定位依舊不是建立新的國家，台灣屬於中國的事實也不可能改變。因此正名之前，台灣人民必須清楚了解中華民國不只是名稱危害台灣，台灣人民一定要表達建國意志宣布獨立，才能建立新國家。

目前「台灣」兩字已被扭曲，如果討論思考問題時，以「台灣共和國」取代「台灣」就能清楚釐清問題。例如，「台灣共和國已經獨立，名叫中華民國」，就無法說出口會顯示其矛盾。但是「台灣已經獨立，名叫中華民國」，卻可以模糊欺騙。譬如，最近的選舉中都被濫用選台灣總統，但是絕對不會使用選台灣共和國總統，可以用台灣的立法委員選舉，而絕對不能使用選台灣共和國的立法委員。

「台灣」二字平時也都被濫用、亂用。目前台灣共和國尚未建立，但是許多人卻濫用台灣二字來代替台灣共和國，以「台灣」來模糊我們仍然沒有國家的事實，使得「台灣共和國」、「台灣」、「中華民國」三個概念遭到混淆。例如，政客都說「台灣」早已獨立，不必再追求獨立。但是，如果問他們是不是「台灣共和國」早已建國獨立，那他們就說不出口，也就不能欺騙一般民眾。

「台灣」加入聯合國被拒絕，「台灣」要成為WHO的會員國也被抵制。但是如果用「台灣共和國」加入聯合國被拒絕，就會在矛盾中發現真相，清楚地了解官員、學者、媒體、政客如何的惡用「台灣」兩個字欺騙民眾。

今天，台灣人應該有不一樣的智慧和思考，只要有充分的傳播管道，相信可以讓更多的台灣人了解，也不會再有「拿著中華民國國旗、口喊愛台灣」的矛盾景象。

（作者為台灣憲法學會副秘書長）