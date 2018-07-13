社論》貿易戰的外溢效應

今天，被中國當局監禁至死的諾貝爾和平獎得主劉曉波週年忌。前兩天，在中美貿易戰聲中，中國總理李克強訪問德國，為了拉攏德國共同對抗貿易戰，軟禁中的劉曉波遺孀劉霞被當作政治禮物送到德國。劉霞獲得自由，當然值得慶幸，但是她的家人仍在北京充當人質，劉霞重獲的自由，實際上是有限的自由。

中國經濟崛起以來不斷在國際上秀肌肉，習近平更企圖以中國標準改寫國際標準。令人遺憾的是，有些老牌民主國家，包括飽受納粹摧殘的德國，著眼於中國的工廠與市場，自我限縮對中國人權狀態的關切。劉曉波，因為參與起草「零八憲章」，成為一黨專政的眼中釘，即使二○一○獲頒諾貝爾和平獎，依舊被北京當局監禁至死，甚至骨灰不存。那時，德國未能為劉曉波犧牲經濟利益，如今，北京將劉霞當作聯德抗美的工具，對德國而言不無諷刺。

中美貿易戰的底子是美國優先，因此造成包括德國等國家池魚遭殃。而北京竟然搖身一變，扮演自由貿易的捍衛戰士，而且，積極拉攏德國一起維護自由貿易。殊不知，中美貿易戰的本質，並不是起於自由貿易精神被美國鄙棄，而是中國的「海盜經濟」已經嚴重危害自由市場的規則。習近平的強國夢，想將「海盜經濟」升級為「中國製造二○二五」，從而以經濟霸權奪取國際霸權地位。現在，又想以先擄人再放人來換取贖金的海盜手法，拉攏德國來蹚中美貿易戰的渾水。中國尋求聯德抗美，德國如果因為經濟利益而合流，那就真的是歐洲老牌民主國家的節節敗退，中國一黨專政的笑傲江湖了。

川普的美國優先主義，以及引發的中美貿易戰，結局如何目前尚難預料，包括台灣都必須謹慎因應。不過，全球化的趨勢，很有可能因此出現轉向。全球化，中國無疑是最大的贏家，但這個贏家以海盜行徑贏了之後卻大搞「修正主義」，也就是強行以中國標準改寫國際標準，讓國際臣服於中國的「海盜經濟銳實力」。恰好，熟諳商戰博弈的川普出現，看穿中國的「海盜經濟」與「修正主義」，於是在中國追求強國夢之際，以美國雄厚的國際政經軍實力，對中國「海盜經濟銳實力」直搗黃龍，同時在地緣政治上對中國霸權擴張發動反攻，推動自由開放印太戰略。而這些反攻舉動，也可以說是針對習近平十九大登基的預防性部署，以免這位毛澤東第二帶來新型的國際恐怖主義。

劉曉波，劉霞，只是無數良心犯的代表。北京一黨專政，對外「海盜經濟」與「修正主義」，對內迫害公民權利也越演越烈。防火長城，人臉辨識，一黨專政正以現代科技的凌厲，控制到毛澤東想控制卻控制不到的程度。長此下去，習近平統治的中國，極可能會比文革時期更危險，因為習近平現在比毛澤東更有能力將威權主義輸出到國際。就是因為習近平對內進行了歐威爾式的統治，所以理所當然地對國際事務發出了歐威爾式的胡言亂語，強制其他國家，乃至民間企業，非得接受中國定義的一中原則不可，致使英美兩國政府同聲反對。於是中國所處的國家風險，極可能也不下於毛澤東權力巔峰之際。而中美貿易戰，會不會意外觸動中國的內部變化，值得關注。

劉曉波參與起草的「零八憲章」主張：修改憲法刪除不符合主權在民原則的條文、保證立法司法行政三權分立、各級立法機構由直選產生、司法應超越黨派、軍隊國家化與公務員政治中立、保障人權尤其要保障公民的人身自由、全面推行民主選舉制度、廢除城鄉二元戶籍制度、保障結社自由權與開放黨禁、確立和保護私有財產權利…等，無不為中國從專制走向民主指出一條活路。當年，諾貝爾和平獎頒給劉曉波，顯然也憧憬著這樣的中國願景。今天，一黨專政、「海盜經濟」與「修正主義」，對世界的危害更大了；老牌民主國家不能以劉霞有限的自由為足，而應協助「零八憲章」的催生者改變中國的發展軌道。