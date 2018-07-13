自由廣場》正義不是論斤秤兩

◎ 穎艾達利（Ingay Tali）

國民黨臺南市長候選人高思博批評，臺南為六都唯一未成立客家事務委員會，並進一步舉人口比例為例，認為台南市原住民人口僅佔全市○．四％而客家人口佔六％，但臺南市府卻在「民族事務委員會」的預算編列中，「由佔全市人口比例僅○．四％的原住民取得四十四．五％的業務預算二七七四萬元，佔全市人口六％的客家族群在客家業務的預算編列為一二三四萬元，僅佔總預算的十九．八％，不符合公平正義原則。」

臺灣原住民族群長期以來在政經文化等諸多面向的被迫弱勢，固與千百年外來統治與殖民脈絡緊密交織，即使在近年高喊轉型正義或族群多元主流化呼聲下，仍舊難以翻轉面臨的諸多不義，其中最嚴重的，莫過於統治者在政策態度上，動輒以「數據管理」的沙文視角。這種貌似科學的「原住民只佔人口二％，所以不配如何如何」統治者角度，透過政客為了選舉刻意操弄的話術，加強社會對於「數字觀」的誤解，也讓輿論對「正義」更加無力思辨甚至去脈絡。

臺南市自二○一一年合併升格後，迄今為六都中唯一未依《原住民族基本法》設立專責單位之直轄市，筆者等近八年來不斷透過可能管道遊說爭取，畢竟此一法定編制（與預算規模）對臺南市原住民資源與支援影響甚鉅，此節可與其他五都歷年原住民相關預算與編制比較得知。而《客家基本法》中雖未對地方政府設置客家專責單位有所律定，但為推動與保全客家族群之文化與權益，筆者亦贊成設立相關機關。但高思博先生以市長參選者之高度，非但不以「如何把餅做大」為政見出發點，反倒以臺南市民委會內預算配比大作同室操戈文章。筆者不敢妄言此處「比人口」意欲「比選票」，但試問倘若今日會以原民、客民相比來捨小取大，日後是否亦將以客民與何者相比再取大捨小？莫非在日後臺南市政上逢小、逢弱者，也將按其所謂「公平正義」原則來斷捨離？

再者，前揭所謂預算之金額內容並非全然出於臺南市府，其中包含中央分配款項與市府對編預算，高先生曾任第六屆立法委員理應不至於對預算編列陌生。且在臺南市民族事務委員會之組織編制中尚有綜合規劃科之預算，主為推動與復振臺南市西拉雅族相關業務與政策，何以刻意略去不提？莫非亦是出於「人口」數量的考量？

誠摯呼籲，從政與有志從政者請回到社會關懷初衷，請正視「公平」與「正義」真切意義，尤其在當前「轉型正義」、「原住民族歷史轉型正義」之追索討論的浪潮下，莫為個人選情操弄族群議題、玩弄公義話術。期盼各方從政或有志從政者應在價值與理性上做政見擘畫，方為選民之福、臺灣家國社會之福。

（作者為Pangcah/Amis族人、臺南市民）