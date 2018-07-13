自由廣場》「要尊嚴」不能掠奪別人的尊嚴

◎ 張世賢

反年改團體至今還在呼喊「要尊嚴」。我們不禁想問：怎樣才算「有尊嚴」？

七月十日邱傑先生的投書，或可提供參考。邱先生在職期間，全年收入超過兩百萬元，他利用所得經營、安頓家庭而退休後，即使每月只領用國民年金四千元，也和退休前一樣覺得幸福快樂。他勤儉樸實，鄉居簡約，錢多錢少都能隨之調適，聰明過活。這真是活得「有尊嚴」的範例。台灣在長年內憂外患中能屹立不搖，乃因還有很多像他那樣的人做為中流砥柱之故。

一般極權專制政府都會籠絡軍公教，以鞏固統治基礎。台灣軍公教的待遇，乃因此早已過度超出這個財經體系所能負荷的水準，幾十年來擔任軍公教人員者，可用優渥的待遇養家活口外，大多還能購屋置產，外出旅遊，退休之後子女也都成家立業，而可以輕鬆過活。

既然前此軍公教人員獲得的超額待遇，已經造成問題，則請大家共體時艱，為後代的永續發展而將退休金調整到合理的額度，是這個「命運共同體」內的每一個人「維護後代子孫尊嚴」的必要之舉，並非認為軍公教人員沒有那麼高的「身價」，更無意藐視各位的尊嚴。把永續維護命運共同體的善意，曲解為打擊、藐視各位，恐怕是自外於這個命運共同體者才有的想法。

世界上正常的文明國家，沒有一個給付退休金會和在職待遇相差無幾甚至超出的，那種現在感覺很爽的「好康」，只會種下將來讓國家財政破產的禍根，希臘就是前車之鑑。

軍警消之外的各行各業，也都有危險性。農人無論收穫好壞，工人無論所得高低，都活得很有尊嚴，遑論上述那位邱先生每月有四千元可用就覺得幸福了。

（作者為退休研究員）