自由廣場》疏散應變不及格

◎ 傅延文

日前受瑪莉亞颱風影響，北北基三縣市共同協調後決定下午四點停班停課，瞬間的返家人潮及車潮堵塞了各個幹道及月台，民眾怨聲載道。台北市柯市長也表示從中學到了一課，日後的決策時機會更加細膩。

這正是檢視大都會區避難程序及避難行為的機會。本次是人們在平靜的狀態下，有秩序的於短時間內進行大規模移動，但如果遇到災害時，必定會造成各種混亂與推擠，更別說還會伴隨其他例如通信、交通及電力中斷的情況，那麼政府此時要如何有效的去協助民眾進行避難及救援？

試想如果是在平日上班時段發生了如強烈地震、火山噴發或其他重大等突發性災害時，那麼在這人口密度甚高的大台北地區，即便誠如市長所言都訂有詳盡的標準作業程序，但這項程序是否可以在短時間內被正確的解讀及適用？以及要如何充分地傳達予民眾。而這項標準作業程序，又是否得以像飛航操作中遇到緊急狀況時所使用的「快速參考手冊」，能讓使用者準確的、妥適的、快速的進行應變呢？

因此，政府除了檢視現行天然災害的作業流程外，亦可進一步的檢視當發布不同程度的災害訊息後，民眾可能會採取的疏散及避難方式，並就其因應措施進行檢視，以確保各項程序都能在短時間內發揮其作用，並且充分達到保護民眾安全的效果。

（作者為日本早稻田大學法學研究科碩士生）