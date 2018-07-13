自由廣場》馬是蔡的貴人？

◎ 陳茂雄

前總統馬英九因「三中案」遭北檢依《證券交易法》非常規交易、特別背信、刑法背信等罪起訴，並要求法院處以重刑。根據某綠營律師研判，馬英九可能會運用「司法拖延戰術」，投入二○二○年的總統大選，選舉期間，司法單位若沒有停止追訴，會造成司法迫害的形象，因而會暫停追訴。若是當選，還能取得總統刑事豁免權，藉此逃過牢獄之災。

事實上就算沒有官司問題，馬英九還是有參選下一屆總統的念頭，一般人認為毒品會上癮，事實上權力更會上癮，尤其是九五之尊在各方面都異於常人，突然下降為凡人，除非涵養功夫獨到，否則很難適應。

馬英九執政時，可說是天怒人怨，聲望民調曾降至九％，在台灣屬空前，依常理判斷，連路人甲的民調都會比他高，怎麼可能會有東山再起的念頭？事實上政壇上會給他錯覺，因為卸任總統很容易出現「禿鷹效應」，一般政治人物自己建立政治版圖相當難，然而若利用卸任總統來造勢就很容易建立，由於很多政治禿鷹出現，會讓卸任總統誤以為自己的氣勢相當高。

蔡英文在第一次接黨主席時，就與部分挺扁人士對立，而且一直沒有和解，總統大選後未就任前，蔡英文的聲望相當高，一則壓下了挺扁勢力的反對聲音，一則促使她對自己有絕對的信心，不只全面改革，還提出相當多的爭議性議題，造成聲望民調快速下降，雖然請賴清德救援，效果還是有限。最嚴重的，反蔡英文者有太多綠營人士。

本來中國國民黨班師回朝的機會並不大，因為該黨的中國勢力與地方派系的和解沒有成功，綠營若正常運作，中國國民黨就沒有揮灑空間，問題是綠營內部的衝突相當嚴重，尤其是反蔡人士以國家定位問題出擊，造成不少深綠人士投入反蔡行列，要阻擋中國國民黨班師回朝相當難。

奇妙的，馬英九可能是救援蔡英文的最佳人選，只要政治禿鷹運作成功，馬英九就有參選二○二○年總統的機會，此舉卻可刺激綠營團結，在獨派人士的心目中，馬英九是中國的代言人，所以深綠人士會立即歸隊，馬英九因而變成蔡英文的救星。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）