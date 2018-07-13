自由廣場》「參考」指標不是「決策」指標

◎ 楊永年

有鑑於颱風假要不要放，經常成為縣市首長的噩夢，中央政府為體恤跨縣市民眾對於要不要放假存在忐忑不安的心情，因此出面協調，希望能有一致的共識或決議。不意卻出現一日數變的情形，讓縣市首長對於是否放颱風假更難以下定決心。應該說，颱風假早期屬中央政府的職權範圍，後來爭議不斷，所以將燙手山芋丟給地方政府，但幾年下來仍爭議不斷。即便宣佈的四分之一颱風假，仍有不滿的聲音傳出。

不滿的聲音在於，由於縣市長宣布下午四時統一放假，所以擠爆捷運站，造成民眾的不便與不滿。如果回顧當時的狀況，說不定不宣布放假，反而不會影響市民的日常生活。換言之，目前放不放颱風假的邏輯，仍在於是否達「停班停課」標準。放眼全球，放不放颱風假，就只有台灣有爭議。問題在於，是否放颱風假，初衷在於確保安全；因此，只要確保整體防救災安全能夠提升，放不放假不應是重大議題。或者，放不放颱風假是方法，不是目的，真正的目的在促進防救災安全。

基此，如果能讓放颱風假的民眾，能（自願）以不同的方式，直接或間接參與（或協助），強化救災體系的網絡安全。若然，可能不是死守在「依法規規定」未達停班停課標準，所以不放颱風假；或已達停班停課標準，所以一定都要放颱風假。合理的說法是，停班停課標準是「參考指標」不是決策指標，因為氣象局仍無法準確到幾點幾分何處會下多少雨量，會颳幾級強風；也沒辦法預測哪些民眾會遭遇哪些災害情境。但因為死守這些指標，縣市首長被要不要放颱風假的議題給綁架，反而影響縣市首長應針對防救災安全議題決策的空間。

應該說，以目前的停班停課標準（或通則）作颱風假的決策基準，無法滿足諸多個案不同的需求。這些需求包括個人、家庭、工作、交通安全、薪資等。就因為只針對要不要放颱風假，而且以停班停課標準做為決策依據；並未考量到，究竟停班停課比較能促進防救災安全，還是不停班停課比較能提升防救災安全。就目前的決策爭議，反而大大削弱了政府的競爭力。當然，面對民眾期待放颱風假的「不安心情」，以及企業「營利」的角度，縣市長怎麼決策，都會有不滿聲音。

應該說，如果考量到達到災害防救的部分目的，那麼是否放颱風假，就不是那麼重要。而如果縣市首長能夠根據過去放颱風假的經驗，舉例說明怎麼放假大家會比較安全，這樣的說服力其實是比運用停班停課標準要好很多。或者，如果還有爭議，再針對爭議進行思考，如何能避免爭議又能促進防救災安全，這樣就可以創造多贏的局面了。例如，員工面對有安全顧慮的情境，即便未達停班停課標準，仍可彈性放假；或若無安全顧慮，雖已達停班停課標準，仍可彈性上課，這樣才是比較健康的思維。

（作者為成大政治系暨政經所教授）