自由廣場》防災 不要劃錯重點

◎ 張勳慶

台日在七月初發生了天災，在日本是平成豪雨，連BBC中文網都專題報導，這個有防災強國之稱的國家，怎麼在有預警下仍釀成一五五人死亡的重創。另一頭則是台灣，在颱風侵襲和年底選舉將到來下，政客機關算盡，事後全民口水噴發的內鬥內行戲碼再次上演。

記得在二○○一納莉颱風來襲，不但台北捷運成了下水道，有百年防洪規劃的大台北地區淡水河系堤防，更是差點越堤，有些橋樑便先禁止通行，造成公車停發。而十多年過去，台灣也換黨執政，投入的治水工程更是好幾個百億，但卻是不到日本的平成豪雨，便全都成了豆腐渣。一般的路面更是只要短時間雨下得急又大，便積水處處路途為艱，連平日基本的排水工程都如此擾民，但官員卻滿口像鸚鵡學舌，大談啥個極端氣候已經成為常態，甚至搞到提早一個小時放颱風假，便雙北交通打結，通勤族有如逃難，試問若以此標準來看，若真的發生核安問題，真能像按劇本演出的演習一樣，把人口疏散到安全地區嗎？

一位住在日本大阪常到台灣當志工的友人直言，颱風假很奇怪，說在日本遇到此種情形，公務員都要上班為人民生命財產盡到職責所在，最基本要檢查工作地點有無損害，能復原和清理便動手處理。但在台灣，行政革新成了老梗，真正能在天災發生時，讓行政體系維持正常運作，至少地區人民可以聯繫得上的有多少呢？什麼叫效率和效能，不就在此處看得出來嗎？若在加上民族性格上的自律和遵守秩序去相比，那可以說若數十年前的八八水災再上演一回，又或者納莉颱風等級又侵襲，台灣受創能減到最低嗎？

一個只會不斷在颱風假上，用來當成政治攻防與選票爭奪的政府和政客，一群把賺到颱風假當成小確幸的人民，外加上趁火打劫狠敲一筆的菜蟲與盤商，還有成群先溜為快的公僕。不用心深入探討天災與氣候變遷問題，對國內公共工程是否有效防治的媒體，最後就是永遠停留在放假上計較誰是誰非的目光短淺，然後等待下一次天災到來再吵一回且樂此不疲，還成了全民運動，這不就是最嚴重的國病嗎？

（作者為文字工作者）