自由廣場》從心肌炎看颱風假

◎ 錢建文

兒科醫師最怕遇到的疾病，就是病毒感染造成死亡率超過五十％的心肌炎。在發病的前兩天，症狀與一般感冒完全相同。但隨後可在幾小時內病情急轉直下，需要住院治療，甚至有可能需要動用到葉克膜救命。

還好心肌炎的發生率只有約十萬分之一；診斷的關鍵在於出現徵兆時要能當機立斷，及時處置。然而若還沒到能夠診斷心肌炎的時機，就要把所有感冒的兒童都收住院，不但浪費醫療資源，也浪費家長的工作時間。

氣象預報與疾病診斷很類似，除了都有一定的不確定性之外，就是此種不確定性到了越後面就越小。家長常常會誤以為醫學中心的醫師比較厲害，其實往往是因為疾病發展已經明朗，後面看的醫師才看得出來病童得到的並不只是感冒。颱風預測也是如此，當颱風越接近台灣的時候，就越能確定颱風是否會侵襲台灣，以及會在甚麼地方登陸台灣。

因此地方政府若太早決定是否要放颱風假，就會有比較大的不準確性。為了避免測不準，就會傾向於放錯假，因為政治人物更怕需要放假而沒放假。然而常常放錯假真的是大家都想要的嗎？

過去曾經在早上才決定是否放假，因為當颱風夠接近台灣的時候，才能比較準確決定是否放假。但是無可避免的會影響部分民眾，因此後來都改成前一天就決定。無論哪一種做法，必定都有缺點。我們應該重新思考，選擇缺點最少的方式，同時想辦法以配套措施減少其缺點；例如若早上才決定時，學校當日不要算學生是否遲到，雇主也要給予員工一定的彈性等。

（作者為彰化醫療界聯盟理事長、兒科醫師）