社論》颱風假爭議反映的專業與良知

瑪莉亞颱風侵襲北台灣，災損不大，且夾帶而來的龐大雨量恰好挹注北部乾涸的水庫，真是天佑台灣；然而，北北基對於颱風假的不同調，新北市提前宣布停班課，台北市、基隆市則決定正常上班課，同屬大台北生活圈卻有不同的決策，引發頗大爭議。颱風假的紛爭其來有自，台灣是天災頻仍的島嶼，每年往往有多次颱風來襲，對於民眾的生活作息造成極大干擾，更衝擊產業的生產與經濟成長，而是否放颱風假更是爭議不斷，此次瑪莉亞颱風應否停班課，正好可以成為討論的插曲。

由制度面來看，目前遇颱風侵襲是否停班停課，係根據行政院人事行政總處訂定的「天然災害停止上班及上課作業辦法」，規定發生各種天災時，只要符合「風力、雨量、土石流、房屋倒塌、影響安全」任一標準的參考基準值，權責機關就可以宣佈停班停課，適用對象為政府各級機關和公、私立學校；勞基法中無相關規定，但大多民營事業單位都跟進，讓勞工也停止上班。而是否放颱風假的參考基準值則是中央氣象局提供的風力、雨量預測，由地方政府決定；然而，即使有專業的客觀數據作為依據，但因天氣預測失準，或者地方行政首長在政治考量上多所算計，因此頻頻發生錯誤的停班課決策，造成民眾生活步調紊亂與產業生產的停滯，招惹民怨。根據一項統計指出，二○一四至二○一六年颱風來襲時，全台各縣市颱風當日風力雨量達標、卻沒停班課的次數共有十二次。風力雨量未達標、卻有停班課的次數，則高達六十三次，顯見能否放對颱風假，並不容易，尤其以標準未達標卻停止上班課的錯誤最多。其實，對於地方首長而言，未放假引起的批判，遠大於不應放假卻放假的不當決策，如此的回饋機制讓地方首長不得不在專業評估之餘，進行更多的政治盤算，目的在於贏得更多的掌聲與選票，使得颱風假彷彿變成另類的選舉籌碼。

此次瑪莉亞颱風，新北市的放假決定深得多數網民的按讚，而決定正常上班課的北基兩市首長則被罵翻，但從專業的科學角度衡量，新北市只有少數區域達到颱風假標準，卻全市放假，乃明顯的政策錯誤，而台北市與基隆市未達標因此正常上班課，才是正確的決定；荒謬的是，從民眾的反應看來，做錯決策的人反而比做對的更受歡迎。根據台北市長柯文哲與基隆市長林右昌事後的說明，均反映他們其實對新北市的決定相當錯愕，新北市提前突襲，可能讓彼等背負政治壓力，成為眾矢之的；儘管如此，柯林兩人仍基於專業作出正常上班課的決策。由此可見，即使是否放颱風假有客觀標準作為依歸，地方首長若以迎合民眾的政治考量為主，縱使放錯假，仍不會受到太大的責難，乃是最安全與代價最小的政治決定。

誠然，天氣預測可能出現誤差，颱風假確實可能放錯，但政治人物的起心動念，若真能以民眾的身家安全為考量，那麼決策錯誤仍情有可原；相反的，若是地方首長不以專業，甚至民眾安全為念，卻只由民粹角度出發，也就是以討好選民為主，表面看來似乎民眾與政治人物都不必付出代價，其實整個社會付出的潛在成本，卻是巨大而難以彌補的。台經院景氣預測中心主任孫明德推估，放颱風假影響的經濟規模約新台幣四五○億元，此尚未包括更多無形的損失。因此，在政治人物的天平裡，放錯颱風假的代價可能微乎其微，但對實體經濟而言，卻往往是一次重擊。

台灣人多地狹，災變特別多，颱風假如何實施，應是一個嚴肅專業的議題，首要前提應是以民眾的生命財產安全為重，其次則是經濟的衝擊，才能思慮周延；再者，科技日益進步，天氣預測的準確度有效提升，是否放颱風假，已有更多的專業數據作為憑藉；如此多管齊下，可以減少地方行政首長的主觀裁量空間，降低政治操作與算計。不可否認的，長期以來，台灣的颱風假已經淪為以民眾安全之名行討好選民之實的政治博弈，嚴重扭曲社會的價值觀；因此，吾人對於勇於堅持科學專業，抗拒民眾掌聲的誘惑，而做出正確決策者，應該給予最高的肯定，方可促成政策與專業、良知結合的良性循環。