自由廣場》「藍鵲」不能只是降級版經國號

◎ 單永立

由中科院與漢翔合作研製、暱稱「藍鵲」的空軍新高教暨部訓機，原型機不久前由蔡總統主持組裝開架，預計明年九月出廠、後年六月試飛。專案總金額六八六億餘元，六十六架訂單將於十年內全數交機，汰除空軍官校飛指部AT-3高教機與台東第七飛行訓練聯隊F-5E/F部訓機。

盱衡國外航空器研發前例，政治與技術等不確定性風險變數作梗，使成本超支、時程延宕、超重等缺陷所在多有。新機雖以經國號雙座型為藍本，乍看可降低風險、縮短研發測試時程和節省經費，但戰鬥機和教練機原始性能規範有異。戰機追求操控性能靈活，教練機則針對飛行經驗和應變能力不足的學員，須易於操控且安全係數高，為不當操控等人為疏失預留矯正緩衝餘地，滯空時間長、降低飛官培訓成本，順應航空科技演進趨勢，預留改修空間便於性能升級，是以新高教暨部訓機，不能只是省略噴射引擎後燃器、航電設備縮水的降級版經國號而已。

再從外國同類機型研發前例看，教練機只是「飛訓系統」環節之一，新機不僅要能模仿現役戰機飛行性能，尚需搭配仿真度高的地面模擬機，藉虛擬實境等資訊科技應用，使準飛官適應線傳飛控與數位化座艙航電，更可使地面操控模擬機的機組員可與在空機藉網路連線「互打」，模擬雙機（或多機）對抗或編隊飛行課目，撙節人力、物力、財力、時間和訓練空域等成本，有效達成研製新高教機政策目標，對中科院、漢翔與空軍來說都是嚴峻挑戰，亦為新高教機研發案與自強號高教機或F-5E/F部訓機間最顯著差異。

但根據目前官方公布資訊顯示，新高教機後座教官席高度與前座學員席幾乎相同，與目前外國同類機型習見的縱列雙座設計，後座至少比前座高出三十公分差異甚大。新高教機座艙遷就經國號雙座型布局，恐使後座教官前向或下向視野出現盲點，不易矯正前座學員不當操控，飛訓成效大打折扣。

再者，中科院與漢翔在航發中心時期的資深工程師或技工多已離退，須招訓新血，卻又宣稱明年九月原型機出廠，後年六月試飛，與國外同類機種研發時程相較非常緊迫，令人捏把冷汗。誠盼國防部和中科院、漢翔、空軍各方宜嚴格把關，切勿省略應有的測試驗證與工程修改，才是正辦。

（作者為航空迷，曾任國會助理）