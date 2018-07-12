◎ 蕭文婷

最近有米其林餐廳漲價三成、取消訂位扣款超標近三倍的新聞，自由時報也有一則「嗆聲米其林 北市自辦台菜評選」報導。作為一個好吃鬼，旁觀台灣米其林旋風，最令我不平的是，台菜餐廳得獎的比例超低，這次二十家當中竟然只有兩家台菜餐廳入選。

台灣飲食文化吸納了中國各省及日式風味，但「台菜」的確是自成一格的菜系，從許多家庭日常餐桌上「媽媽的味道」，到肉圓、蚵仔麵線、刈包等小吃；再到佛跳牆、布袋雞（豬肚裝烏骨雞）這些費時費工的宴席菜（酒家菜），都是台菜。可是為什麼台菜獲得米其林肯定的比例竟然這麼低？

有人說評審可能偏好西方或日式口味，當然不無可能。可是我懷疑，一九四九年後國民黨長達六十年的統治，台灣主體文化長期的被壓抑，是台菜不被重視的原因之一。只是涉及政治意識形態，怕講下去就沒完沒了了。

無論如何，對食物的好惡十分主觀，跟生活及文化背景有關；例如日本人吃生魚片，西方人嗜食起司，佛教徒不吃牛肉，回教徒不吃豬肉…林林總總，跟「水準」扯不上關係。如果有人說台灣菜沒水準，基本上可能是貶抑台灣的心態，如同以往的電視劇，講台語的或「台灣國語」的，常被描繪成低俗的，甚至是混黑社會的壞人。

回到台菜，建議觀光局及文化部能夠更有系統的行銷，用更有創意的方式，讓世界各國認識台菜、欣賞台菜。例如英國ＢＢＣ的「The Great British Bake Off」烹飪競賽真人秀節目，在美國就極受歡迎，也顛覆美國人認為英國菜很無聊的印象。台灣政府可以考慮用YouTube結合網紅或美食部落客的方式，鼓勵更多人用英文（或是其他國家語言）介紹台菜。甚至出資仿效米其林或Zagat的作法，在台灣辦台菜的評比，辦久了，就有機會向國際推廣、成為最有公信力的台菜指標。

在海外總是會思念故鄉美食，有次我從圖書館借回一本欣葉台菜桌菜食譜，自己不會做看著也解饞，這可能是隨時隨地可以嚐到台灣美食的人難以理解的心情。由衷期盼更多人能認識美味的台菜，更期盼有一天台菜也能成為世界主流菜系之一。

（作者為醫師，美國台僑）