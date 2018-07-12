自由廣場》（金恒煒專欄）管碧玲是內閣改組的亮點

台大沒有校長、行政院沒有教育部長，這是什麼內閣？現在內閣要改組了，教育部長竟是「只聞樓梯響，不見人下來」，這又是什麼「戰鬥內閣」？閣揆賴清德著手內閣改組，眾所矚目的有二：一是，能不能從蔡內閣脫胎換骨成為真材實料的賴內閣？二是，教育部長能不能終止台大校園的亂象？甚至不客氣的說，如果無法處理虛懸的教育部長，改組個鳥。

賴清德院長要拔擢立法委員管碧玲出任教育部長，並非空穴來風，不僅院長親電徵詢管立委，兩人還見了面深談過；可見管碧玲確實是賴清德口袋裡的名單。根據報載，此議已然生變。原因呢？可靠的說法也有二：一旦管入閣，立委要補選；二是怕「拔管」議題影響選舉。老實說兩個理由都不能成立。立委改選──尤其在高雄──有什麼難？教育部長是內閣改組中的重中之重，豈能顧小而失大！至於怕「拔管」使選戰失焦，更是可議且可恥之論。民進黨已因阻卻台大校長遴選違法之弊而折損兩個部長，新部長的首要責任就是拿出膽識為教育部的決斷做出論述與行動，也就是說，新部長必須揮亞歷山大之劍斷戈爾迪俄斯之結，給社會交代。重點是，台大問題一天不解決，台灣教育界的黑暗面便一天不能掃除，而政府的威信就一天不能恢復。

那麼，管碧玲以立委身分進駐教育部，合不合乎西諺所謂「把正確的人放在正確的位置」？我們看到藍色媒體、紅色娘子軍氣急敗壞的跳將出來喝罵，不必費神討論。倒是政大退休教授陳芳明「冷嘲」的反對，有趣。他認為管「不熟悉台灣的教育生態」故不適任云云，切中了問題，卻開錯了藥方。

先問，皆出身大學校長的前兩位部長潘文忠與吳茂昆，熟不熟悉台灣教育生態？不但熟悉且是生態中的一員。結果呢？雙雙鎩羽而去。所以熟不熟悉教育生態不是出任教育部長唯一條件。再舉一例。民主國家的國防部長都選用文人，文人部長熟不熟悉「軍方生態」？正因為不熟悉才成為拔擢的主要條件。美國一九五七年通過〈國家安全法案〉，明文規定「國防部長必須是七年內未加入任何武裝部隊的平民」（唯一例外是國會特別為馬歇爾立了豁免法）。國防部長用文人的理由很多，其中一項是要跳脫軍方本位主義而有觀照政治全局的視點（perspective）。

台大校長遴選已不是單純教育問題，也非單純法律問題，更充滿政治力。要解決台大校園的紛擾，不能求之於象牙塔中的教授，也不能委之於頂著院士光環的學者，有而且只有像管碧玲這樣，既有大學任教經驗，又有政治歷練，又不受教育生態的糾纏，才能游刃於台大有餘外，還能致力教育界的轉型正義。她在大學有年，當過文化局長，又出任立委，且屬教育委員會委員；出於教育入於教育，誰說不宜？更何況管碧玲熟稔國會，知道如何運用國會之力、執政之力；這樣的人方是內閣改組的亮點。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）