自由廣場》談「三總舊址都更防災公園大縮水」

◎ 林芬郁

日昨參加台北市文化局主辦的「歷史建築嘉禾新村修復再利用計畫」說明會，此說明會於開會前十八小時貼文於ＦＢ某粉專中，也無公告計畫案相關訊息，已違反「古蹟修復及再利用辦法」第十八條「……辦理說明會或公聽會之日期、地點應至少於七日前黏貼於古蹟所在地之直轄市、縣（市）政府及鄉（鎮、市、區）公所公告處並公告於主管機關網站」。

此計畫案因位於二○○四年台北市都發局擬興建地區性防災公園的「三總舊址水源地區防災型都更計畫」基地內，涉及都發局、消防局、文化局三單位的業務，自是無法單獨談論嘉禾新村歷史建築這一小區域。二○一六年四月二十六日「台北市防災公園精進計畫」業已將「三總舊址水源地區防災型都更計畫」列為「中長期收容所」，作為災民中長期避難據點外，應含大型救災、醫療、指揮與物資調度據點，以作為全市性大型救災基地，面積應在十公頃以上，並將其列入推動大型防救災基地整備計畫之防災公園建置的中期目標（完成期限三至六年）。但是據五月七日《自由時報》「三總舊址都更防災公園大縮水」所載，此防災公園面積已由二○○四年的九．四七公頃縮為六．六三公頃，完全未符合北市府二○一六年公告的「防災公園精進計畫」，無異拿石頭砸自己的腳。

再者，依據北市府工務局公園綠地（含公園、綠地、兒童遊樂場、廣場、河濱公園）統計資料顯示，二○一七年度全台北市平均每位市民享有公園綠地面積為五．三六平方公尺，三總舊址所在地的中正區是五．五二平方公尺，皆遠低於世界衛生組織人均綠地面積標準八平方公尺。更何況「綠地」僅是綠化人行道、道路旁植栽綠化，市民無法入內休憩；而河濱公園法令上卻是「行水區」，意即平時是市民的休憩公園，颱風季或暴雨期是疏洪河道，因此扣除綠地、廣場與河濱公園無法做為真正公園使用後，可知台北市公園極度缺乏的真相。

防災公園平日可做市民的休憩設施，災害發生時才做為防災避難與提供避難者維生功能基本設施之所，因而建議儘量保留嘉禾新村的聚落紋理，讓承載著豐富歷史故事、在地居民情感記憶的嘉禾新村，與鄰近的紀州庵文學森林、客家文化主題公園、自來水園區、寶藏巖國際藝術村、蟾蜍山文化景觀等歷史資源景點連結，相映為台北城南城市博物園區。

（作者為國立臺灣師範大學地理學系博士）