自由廣場》開放日本五縣食品進口

◎ 陳正言

台日關係在前任總統李登輝主政時，開始漸入佳境，並在二○一一年的日本三一一大地震後邁入高峰。當時台灣對日捐款六十八億多元，居世界之冠。之後，日本國內無論是政府單位或是民間個人，視「台灣為永遠的朋友」、「日本人永遠記得台灣人的恩情」等感謝之聲至今不絕於耳！

這次日本西半部豪雨成災，災情之慘重為平成年代首見，台灣總統蔡英文於推特以日文表達慰問之意，同時表示台灣願意盡其所能進行相關救援，日本首相安倍晉三也轉推致謝。足見台日關係良好！

但另一方面，當初三一一大地震後台灣即禁止災區所產食品進口（酒類除外）。當時，全世界有五十幾個國家都對日本採行類似措施，因此無可厚非。然而震災發生至今七年，日本國內災區食品早已全面解禁，各國也都相繼採取緩和或是完全解禁之政策，至今仍完全禁止輸入的，只有台灣跟中國。台灣在三一一時所展現的溫馨善意，與現時不論客觀數據、相對全球逆勢而為的禁止災區食品進口，著實讓日本人困惑，這只要看看日本網路上的各式反應即知。

台灣禁止日本災區食品進口依據是輻射超標？但至今抽樣之災區輸入食品的十二萬件調查中，沒有一件超過國際乃至更嚴格的台灣國內所制訂的食品食用標準。換句話說，被台灣禁止進口的日本五縣食品與我們國內食品一樣，都沒有問題。這個莫名其妙的禁輸政策，對應以講究科學客觀證據為原則的民主國家台灣而言，如何能夠自圓其說？

兩年前，蔡英文總統即有意鬆綁該政策，並於各地展開公聽會，進行相關說明。然而在部分特定族群與媒體的鬧場後，不了了之。考量台日正處於歷史上最佳關係之際，遵循國際標準及客觀證據，蔡政府實應及早開放日本五縣食品進口才對！

（作者為社區大學講師，新北市民）