自由廣場》劉霞獲釋 老共怕了

◎ 葛雋

美中貿易戰開打以來，中共終於品嚐到川普總統的厲害了。共產黨發現自己在國際舞台上面臨史無前例的孤立，不得不在對內、對外政策上作出重大調整。十日下午，在二○一○年諾貝爾和平獎得主劉曉波先生病逝一週年的前夕，曉波遺孀劉霞女士踏上了飛往德國的航班，終於重獲自由！聽到這一消息，不少香港人喜極而泣，感慨萬千。

這些年來，中共財大氣粗，國內、國外對不同政見者大肆打壓，對於西方國家的抗議聲始終置若罔聞。在香港，它們公然破壞「一國兩制，港人治港」的莊嚴承諾，對香港奉行的自由民主法治的社會制度肆意摧殘，「銅鑼灣書局事件」就是一個縮影。對台灣，中共大搞文攻武嚇，利用軍事演習耀武揚威，並且任意抓捕重判台灣公民李明哲，妄圖在台灣製造寒蟬效應。

自川普總統上台後，對不可一世的中共敲響了一記又一記的喪鐘。貿易戰把中國逼到了懸崖峭壁，迫使中共要作出妥協。人們完全有理由相信，只要我們團結一致，積極尋求國際力量的聲援，在以美國為首的西方國家支持和施壓下，香港銅鑼灣書局五名受害人和台灣公民李明哲先生完全應該可以得到自由和釋放。

中國有句俗話說得好：「不見棺材不落淚。」現在中共不得不開始服軟。未來的日子，相信川普總統還有許多「棺材」會一一抬出，讓我們拭目以待吧！

（作者為香港籍退休教師，作家）