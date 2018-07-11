自由廣場》如果市長夫人是收租大戶

◎ 陳止戈

「友宜宿舍」吵得沸沸揚揚，藍軍從侯友宜以下到辯護團，一口咬定這是「負面選舉」的抹黑烏賊戰，試問從新聞引爆以來，各界所提出的質疑，有哪一件是假的？有哪一點是抹黑？

侯友宜在陽明山有棟七百多坪的房子，是不是真的？這棟房子土地區分使用屬「集合住宅」，沒錯吧？它現在高價租給文化大學當「學生宿舍」，有錯嗎？侯友宜的財產申報，完全看不到這筆價值數億的資產，以及加總超過一億多元的房租收益，哪裡冤枉錯怪他？

做為一個長期營造正義鐵漢形象的公務員，他三十八年合法收入就是公職薪水，估計不吃不喝也不可能超過五千萬元，他太太所繼承的娘家土地還在原地，那麼外傳「五億探長」（也許還低估了）的身家，問問是怎麼來的，有何不可？這樣問並不表示這是非法所得，也許是他機運特別好，也許是他理財眼光手腕獨到高明，只要不犯法，誰也管不著。但現在形勢不同，因為他要競選人口四百萬的市長，這個職位未來四年手握六、七千億預算，他是個什麼樣的人，當然要經得起嚴格檢驗。

侯陣營一貫的以「過去都合法，選舉一到就有問題」來迴避質疑，從目前已經揭露的資訊來看，這棟建物在發照過程中就有啟人疑竇之處，柯文哲也承認公務員有行政怠惰的責任，因此動輒說「選舉抹黑」，說什麼「選舉到了才有事」，這是偷換概念！正確的說法應該是，「不選舉也許就沒事」。

但「有事」不見得是壞事，甚至可能是件天大的好事─讓選民有充分的資訊可以判斷，能不能把權杖交給他。從這個角度看，選舉還真是個好制度！讓「負面選舉」把所有的狗皮倒灶統統挖出來，可以大大降低選錯人的風險！

讓我們想像一下，侯友宜如果十一月二十四日當選，十二月二十五日就職，侯太太就成了市長夫人，而這個市長夫人（或她的委任代表），每個月還在向學生們收取上百萬的房租，會是什麼樣的景象？新北市選民如果可以接受，旁人又有什麼話好說呢？權與錢，留給侯副去抉擇吧！

（作者為新北市業餘投資人）