自由廣場》柯Ｐ嫌票太多，教室裝冷氣變來變去？

◎ 蔡志鏗

今年五月，台北市政府教育局發文教育部，將冷氣機列為校園「基本設備」，市長柯文哲並宣布：北市中小學教室將全面加裝冷氣機。引發外界熱議。

令人錯愕的是，日昨教育局陳主秘出面表示，冷氣本來就「不是」校園基本設備，市府一貫的立場都是由家長募款裝設，基於使用者付費的原則，使用冷氣的電費也要由學生分攤，市政府的立場並未改變，將來加裝冷氣、支付電費、維修更新等，依然比照辦理。

筆者在北市教育界服務三十餘年，服務期間也曾跟家長會合作，一起為全校教室加裝冷氣，看了台北市政府的冷氣政策前後搖擺不定，不禁想問市長：冷氣機到底「是」、「不是」學校基本設備？既然市政府已將冷氣列為基本設備，哪有要家長出錢安裝的道理？又，過去台北市的學校加裝冷氣不就都由家長募款辦理，既然一切都照舊，市政府為何要敲鑼打鼓公告天下？然後既然公開宣布了，為何又龜縮退回原點？難道是嫌年底市長選舉的票太多嗎？

教育部為了齊一全國各中小學的辦學水準，頒布有「中小學學校設備基

準」，設備標準的項目都由政府提供，而非要由學生或家長出錢購置。既然北市教育局已經正式將冷氣機列為「基本設備」並行文教育部，就沒有要求家長出錢的道理。市府一方面將冷氣列為「基本設備」，一方面又要家長募款裝設，不知法規依據何在？且市長跟主秘的發言，以及主秘跟教育局的發文前後矛盾，應立即澄清的是：冷氣機到底是不是台北市校園的基本設備？

其次，就算市政府一時無法為全市所有中小學加裝冷氣，也應該要誠實、誠懇對外說清楚、講明白，特別是針對若干偏遠窳弱地區的學校，家長經濟情況普遍不佳，市政府應該要有「扶弱濟傾」的補救措施，而不是任由家長「自求多福」，相互競逐之下，導致強者愈強，弱者愈弱，這明顯違反國民教育普遍、均衡、平等的發展原則。

奉勸執政即將屆滿四年，又正在積極尋求連任的柯市長，千萬不要再「亂開政策支票」，再來政策急轉彎，放羊的孩子當久了，信用會越來越差！要深思前立法院長王金平的忠告：當政治人物要建立信用！

（作者為台北市退休校長）