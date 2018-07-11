自由廣場》《林保華專欄》從邱太三異動談小英與老馬

根據媒體的報導，蔡政府進行了新一波人事調動，主要是邱太三離開法務部轉任總統府副秘書長，而由調查局長蔡清祥升任法務部長；政務委員徐國勇兼任內政部長，原行政院發言人職務由原民進黨發言人谷辣斯．尤達卡接任；財政部長則由次長蘇建榮接任。這次法務部與內政部的人事調動相當有感。正巧，北檢也起訴了馬英九而更加有感。

法務部是被綠營自己人點名最多的部門，尤其是部長邱太三。然而司法改革更是司法院的事情。邱太三任內至少是廢除了無法無天的特偵組，並且知人善任，把長期被馬英九外放架空的除弊能手邢泰釗放在合適的職務上。希望這次司法遇到馬皇不會再轉彎。

阿扁總統剛剛離任就被限制離境與司法追殺，有的綠營朋友覺得要對馬英九「以牙還牙」才是轉型正義，而且越快越好。然而台灣是民主國家，三權分立，不是蔣介石簽上「十年可也」或習近平的信口雌黃，而是必須根據民眾的檢舉與認真查證的司法程序。光憑「痛快」只會「欲速則不達」，而且留下破壞台灣民主體制的後患。就如馬英九對阿扁的司法迫害就讓有些綠營支持者覺得也必須用同樣手段反擊。如果每一任總統都這樣做，台灣還能成為真正的民主國家嗎？在這個問題上蔡總統有她的堅持，甚至讓馬英九出國胡說八道，讓台灣民眾來比較什麼才是真正的法治，台灣的民主也就深化了。

這次對馬英九的起訴是三中與國民黨舊黨部大樓的交易案，損害國民黨的利益合計近七十三億元。民進黨執政幫國民黨討回正義，國民黨應該感謝才是。二○○七年馬英九借特別費案對他的起訴修改國民黨黨章中的排黑條款而參選總統以示清白，這次也該立即宣佈參選二○二○年總統來搶頭香。

當然馬英九未來是否被定罪，是法院的事，即使定罪後還可以上訴，法院拖延時間的惡習必須改變，不能像張榮味、傅崐萁、何智輝等案有意放縱。然而馬英九的案子豈止這些？

調查局負責調查重大刑事案件，乃至國安與兩岸情勢。這應是蔡清祥主持的法務部未來的工作重點，也是目前國際形勢劇變的需要。共諜在台灣進出自如、猖狂活動的局面不能再繼續下去了。

台灣作為民主國家的多元包容，不但有黨產化身的團體，可能還有中國第五縱隊化身的團體或政黨。希望新任內政部長徐國勇多多關注這方面的情況，配合檢調該取締的就要取締。先禮後兵是一回事，但是改革絕對不是溫良恭儉讓可以解決的。

經過這場人事更動，希望內閣除了搞好經濟的最重要任務，在維護司法正義與國家安全方面也是一個戰鬥內閣。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）