社論》樂見美國軍艦巡弋台灣海峽

中國加緊進逼我國之際，我國防部及美軍太平洋艦隊先後證實，美國兩艘軍艦近日通過台灣周遭海域。美國這一軍事行動，據報導是神盾級驅逐艦，由南海沿台灣海峽北上、再從東部海域南下，形同繞行台灣周遭。這是美國落實國際海域自由航行權利，展現實質支持我國，也對中國頻頻以軍事動作騷擾台灣，表達難以苟同的態度。

美國派軍艦巡弋台海，上月美國在台協會辦公新址落成時，早已傳出。如今兩艘神盾艦前來，事前知會我國，我國軍方也出動機艦相應行動，具體顯示了台美兩國在軍事與安全的友善合作關係。

台美兩國的這一關係，符合現實與常識：面對併吞野心勃勃的中國，台灣為求自保，除了增強自己的國家實力，還須與對我沒有領土企圖的民主友邦美國合作。同樣地，對美國來說，台灣若淪為中國的一部分，將使戰略及安全防線出現重大缺口，是美國與日本等印太盟國政經安全惡夢的開始。美國國防部長馬提斯兩週前說，美國必要時會與中國「正面遭遇」，所指即此須強力回應的場合。

習近平領導下的中國，以侵略性的行動，改變包括台海等周遭地區的現狀，是一切麻煩的根源，美國不得不採對應作為。對台灣，中國強逼蔡英文政府接受虛幻的「九二共識」不成，惱羞成怒斷絕雙邊官方往來，並使出軍事恐嚇、外交打壓、收買拉攏、滲透分化等手段，無所不用其極。在南海，它毀棄習近平「不推動南海軍事化」的公開承諾，企圖以逐步打造既成事實的手法，納南海為其內海。同時，在東海、南亞、朝鮮半島等周邊地區，它都野心外露，令各國不安，群起反彈。

川普是與眾不同的美國總統。進行中的美中貿易戰，重點不僅是兩國貿易失衡，癥結更在中國以偷、抄、騙與國家補貼等不正方式，企圖稱霸先進科技發展。川普直搗中國經濟要害，以實擊虛，中國只能被動因應。經貿「偷吃步」的中國手法行之多年，惟川普能匯集美國朝野、行政與立法部門對中國不再姑息養奸的整體氣勢，斷然對中國動手，且打到要害。南海問題亦然，中國說一套、做一套，歐巴馬卻壓抑美國軍方行動，坐視中國把南海軍事化、內海化，直到川普才以印太戰略及行動反制。對於中國欺壓霸凌台灣，美國國會最看不下去，支持台灣的立法行動相繼出籠，川普也順勢而為，採取行動阻止中國為所欲為。

台灣特別受到美國關注，不僅兩國都崇尚民主自由普世價值，也因台灣最可能是中國發動侵略戰爭的首要對象。美國智庫蘭德公司今年二月發表報告，指由於中國近年大幅擴軍，解放軍攻擊台灣成功的可能性大增，尤其進行快速攻擊及阻撓美軍介入。除了大規模跨海登陸作戰，軍事專家也不排除中國經由恫嚇和脅迫的方式讓台灣臣服，包括以封鎖的方式打擊台灣經濟社會穩定，從心理層面瓦解鬥志；也可能透過假消息等操作，扶植聽命於它的政權。

二戰至今，面對中國進逼，美國一直與我國站在同一邊，儘管亦曾為建立與中國關係而傷害台灣。如今，把中國視為國防戰略頭號威脅及競爭對手的美國，川普主政下的中國政策轉趨明確；我國自應掌握這一機會，與美國一起抗拒霸道崛起的中國。就此而言，我們不但樂見美國軍艦前來台灣周遭海域巡弋，也期待如美國國會所建議的，美艦訪問停泊我國港口。

台灣在對抗中國之路，民主基金會今年四月的民調顯示，有六十七．七％台灣人民願在面對中國的統一威脅時，挺身為台灣而戰，這是最可恃的民氣。另一方面，由於中國多方進行統戰和收買，台灣為它搖旗吶喊，或甘於幹起間諜勾當同路人的被統派也所在多有，國家認同錯亂因此是台灣抗拒中國併吞的暗黑力量。從五星旗招搖台北街頭到國民黨人連戰前往中國與共產黨公然眉來眼去，本土社團台灣社強調，「懸掛五星旗」與「鼓吹中國併吞台灣」都不該屬於言論自由的範疇，政府應確立敵我意識，加強國安；台灣社這一主張，說出大多數台灣人民的心聲。