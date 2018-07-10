自由廣場》朋友和敵人

◎ 邱垂亮

百年來，歷史驗證，民主國家之間不會發生戰爭，戰爭都發生在專制與專制或與民主國家之間。此說雖非國際政治鐵律、卻是常規。

兩次大戰是民主與專制的生死戰，之後的美蘇和美中冷戰，美國與歐盟、日本、澳洲、南韓、台灣諸國的戰略聯盟，是針對專制蘇聯、俄羅斯和中國的帝國主義威脅，也即民主與專制之爭。其現實主義的道理，清清楚楚。

台灣與中國的統獨問題，在當今普世價值的時代脈動裡，當然是自由民主與專制獨裁之戰，不是腐朽的「自古是誰的領土」、更不是一樣腐朽的「兩岸一家親」的荒謬論述。

道理簡單明瞭，但是，台灣就有馬英九、柯文哲等腦殘政治菁英，不懂就是不懂。加上統派媒體聯合報、中國時報等的興風作浪，台灣國家認同混淆不清，敵我意識黑白不明。他們不認為專制中國是民主台灣的敵人，民主美國是台灣的朋友。馬英九口說美中之間台灣要維持「等距」關係，其實骨子裡親中反美，要和中國統一。柯文哲說在美中之間，台灣和中國要一家親，不要像小英總統亂說話「被人笑」。

都莫名其妙。中國制訂「反分裂國家法」，擺明了要武力侵吞台灣。美國制訂「台灣關係法」，擺明了要遏阻中國侵犯台灣。最近又通過「台灣旅行法」和「國防授權法」，要和台灣加強戰略同盟、抗拒中國霸權擴張。

小英上台二年多，要維持現狀，不要觸怒中國，那是一廂情願。大家都心知肚明，她要維持的是台灣主權獨立、不是馬英九要和中國統一的「一中」現狀。當然習近平看透小英的台獨心態和謀略，所以變本加厲，派軍艦、戰機圍繞、恐嚇台灣。

同時，中國崛起，帝國主義霸權擴張，挑戰美國世界霸主地位。美中兩強民主與專制之爭，日益嚴峻。加上兩國貿易戰一觸即發，印太戰略情勢丕變，對台灣有利。

小英抓住機會，在法新社的訪問中發表了民主聯盟制約專制中國的戰略論述。外長吳釗燮也在產經新聞訪問中呼籲建構台日安保聯盟。他們做了「堅韌之島」該做的事。

專制中國是台灣的敵人，民主美國和日本是台灣的朋友。台灣人瞭解這個道理，才有主權獨立生存的前途。

（作者為前國策顧問、澳洲昆士蘭大學教授）