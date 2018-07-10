自由廣場》一名軍人看「厲害了這個黨？」

◎ 張玲玲

拜讀貴版六日刊登「厲害了這個黨？」一文，心有同感與共鳴。

中共挾著世界第二大經濟體優勢與「一帶一路」戰略，讓歐洲、中東、亞洲等民主國家體系陸續與其加強經濟合作，昔日圍堵蘇聯、中共共產主義國家的民主陣營是否會讓中共的「銳實力」逐一瓦解，實令人堪慮。當中共統戰工作在其國內外藉著「一帶一路」、「孔子學院」…經濟、文化等手段逐一侵蝕人心，讓許多堅守民主的反共陣營人民鬆懈了對共產制度專制本質的認知，但這也是民主國家包容、寬廣的特質。

中國共產黨在中國是黨政軍一把抓，實難以想像在世界中仍有這麼一個現代國家在實施這樣的體制，一方面經濟市場開放，一方面卻又運用諸般手段、耗費難以想像的人力與經費箝制人民思想，安排「五毛黨」轉移視聽，掩蓋中共中央令人匪夷所思的政策與制度，包含今年中共兩會期間，大陸媒體不提習近平將無限期任國家主席一事，竟可讓兩位女記者的「翻白眼」事件衝高當日新聞聲量、佔據社群網站，只能在其他國家的新聞媒體看到批評習大大的「習皇帝」夢。

台灣這個蕞爾島嶼民主國家，人民勤奮樸實，篤信自由民主價值才有今日，對於中國大陸的經濟磁吸效應，或許不用驚怕，因為我們有自信能維持經濟持續穩定增長，我們的人民也都有「政經分離」的認知，如往年與大陸契作的農民、到大陸做生意的台商，依照國內各大民調，其認同中國體制的比率實在是微乎其微，更何況不可能去認同中國共產黨；傳統的「反共」不「反華」仍深深影響著台灣人民，心防鞏固。

再者，藉中國大陸經濟越是大剌剌開放、廣納民主國家人士活動於其社會之機，正也是以自由民主價值散布傳染當地人民的大好時機，期待民主的普世價值能在中國大陸遍地開花。當中國想當好國際大國、盡大國責任之時，擁有基本普世價值，方能真心擁抱世界，否則假情假意之下的誘餌，終將被識破。

（作者現任軍職，新北市民）