自由廣場》陸戰之王M1A2 洗牌台灣千輛戰車

◎ 王悅年

新聞報導主力戰車軍購案總算拍板，預計以兩百多億元預算購入一百輛、約兩個戰車營的柴油版本M1A2。

台灣對M1A2展現極高興趣早已不是新聞，具體討論更是進行二十年，不過在海空軍優先、不對稱作戰政策指導下，國防部改為投資陸航直升機。2008年以五八五億軍購三十架AH-64E阿帕契攻擊直升機就是循著這樣脈絡而來。不過面對M60A3和CM-11世代老舊、性能不彰困境之下，立法委員蔡適應就曾多次針對這個議題質詢並提出具體要求，政府需盡快決策。

攻擊直升機和輪型裝甲車在這幾年來獲得重視，前陣子更傳出軍備局將以雲豹裝甲車作為藍本研發裝備105mm的戰砲車，讓外界猜測是否台灣即將放棄主力戰車？支持戰車放棄論的人認為，M1A2笨重不靈活，但其實M1A2長寬跟M60幾乎相同，高度反而顯著矮了二十％，且極速也以六十七公里完勝M60的四十八公里，何來笨重之說？台海安全研析中心主任梅復興曾撰文表示，戰車使用履帶會平均分散重量，故平均接地壓力其實僅有15.4 PSI，遠低於一般私家車28 PSI或越野自行車40 PSI，故上述說法明顯不成立。更況且，美軍過去在伊拉克、阿富汗等地大量投入M1系列戰車，難道這些國家的公路建築品質會比台灣好嗎？

同時，綜觀同為島國的英國與日本，都分別維持三百多輛及五百多輛主力戰車；城市型國家新加坡有一八二輛戰車、境內遍布高山高原的瑞士也有一三四輛戰車。可想而知傳統裝甲部隊就算因為戰術戰法而有所變化，但放棄主力戰車明顯與世界潮流相違，也非常不智。

若M1A2軍購消息屬實，確實是這幾年來軍購重要指標，尤其M1系列戰車跟隨美軍征戰多年，早有實戰驗證，操作補保經驗與教範都相當完整，這是其他國家戰車「設計」再先進都無法比擬的優勢。

惟值得一提的是，台灣目前擁有近一千輛戰車，這數字明顯建立於過去大陸軍基礎上，現在看來沒必要也不切實際。期盼購入M1A2後，國防部能革新陸軍部隊編制，以聯兵旅取代軍團，強化各單位獨立作戰能力，才能在軍購與台澎防衛戰略上取得最大之效益。

（作者為義務役軍官退伍，曾任職於智庫）