自由廣場》面對瑪莉亞 以日本為戒

◎ 張炎銘

日本中西部豪大雨，截至九日晚上，已有超過一百一十人喪生、六十餘人失蹤，是平成年代首見，確切的財務損失則尚無法估計。日本是防災科技大國，為何災情還是如此慘重？媒體上有民眾攀爬屋頂等待救援的畫面，那不該發生，顯示預警與撤離還有改進空間。

回顧台灣水災、風災歷史。災情最慘重是一九五八年的八七水災，死亡、失蹤達一千零七五人。隨著防災科技提升、各項防洪工程的施作，台灣防範暴雨洪水的能力已大幅提升，但是二○○九年的莫拉克風災仍造成死亡、失蹤近七百人。事後分析莫拉克雨量資料，濁水溪以南，降雨量重現期多超過二百年以上，有些測站甚至高達二千年，短短幾天雨量超過二千毫米者比比皆是，最高近三千毫米，比較世界各地水災雨量，包括這次日本水災雨量，高得令人瞠目結舌。

氣候變遷的威力逐漸反映在旱澇的頻率與強度上。水文分析是依據過去有限的紀錄，推演未來可能發生的機率。若把莫拉克雨量放入分析樣本，則原設計百年重現期的防洪工程可能只剩七十年，那防洪工程是否要再加強？投入資金是否合算？但若把莫拉克雨量當作「離群值」，忽略不計，則隱憂與風險就會持續，這讓水利單位陷入兩難。

洪水預警報稍可解此燃眉之急。利用雨量雷達估算雨量，透過各種水文、水理模式演算，可預測未來數小時各河川水位，若有積淹水，會淹水何處、水深若干等，實測資料還可回饋數理模式使預測更精確。網路上已有各縣市淹水潛勢圖，雖然雨型及區域地形會影響積淹水情況，但民眾可藉此了解居家附近可能的風險。

每次颱風豪雨，水利機關都會依照水情是否超出警戒水位而發布警報並安排撤離，水保局也有土石流警戒及相應之撤離。考慮安全，這些預警通常會高估，也許幾次「狼來了」的經驗，會讓民眾輕忽預警與撤離的重要。相關的預警報當然還有精進的必要與改善空間，但個人奇怪，日本這個科技大國難道沒有預警、撤離嗎？還是民眾沒有掌握致災訊息、或甚至根本輕忽這些訊息？

強颱瑪莉亞要來了。目前中心路徑與過去造成嚴重災情的葛樂禮、賀伯、辛樂克、蘇力颱風類似，可能會有嚴重災情。台灣應以日本近日經驗為鑑，民眾不要對颱風預警與撤離等閒視之。

（作者曾任經濟部水利署水利行政組長）