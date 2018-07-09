社論》切勿淪為印太戰略的缺口

北京處心積慮圖謀「打台灣」之際，卻不斷指稱美國「打台灣牌」，但國防授權法、台灣旅行法，皆屬美國的內政，北京無法直接對華府下手。於是，台灣成為它的代罪羔羊，機艦繞台擾台，搶購台灣的邦交國，施壓國際航空公司矮化台灣，不一而足。（資料照）

連戰將在十二日應邀率團訪問中國，在北京和習近平進行第四度「連習會」。國台辦的新聞稿證實此事，不過並未提及「連習會」。而連戰辦公室表示，吳敦義指派國民黨大陸事務部主任隨行，吳敦義則回應這完全是應連戰方面提出的要求，他沒有拒絕的道理，而且，連戰此行不能取代國共論壇，不代表國民黨。「吳習會」遙遙無期，北京似乎仍在對吳敦義「聽其言、觀其行」。國共兩黨未來的棋譜怎麼走尚未可知，官司纏身的馬英九再戰二○二○的傳聞又甚囂塵上。背離台灣認同的最大在野黨菁英，對本土政權充滿敵意的北京當局，會有甚麼新的「國共合作」組合多管齊下，正處於多事之秋的小英政府不可小覷。

另，北京處心積慮圖謀「打台灣」之際，卻不斷指稱美國「打台灣牌」，但國防授權法、台灣旅行法，皆屬美國的內政，北京無法直接對華府下手。於是，台灣成為它的代罪羔羊，機艦繞台擾台，搶購台灣的邦交國，施壓國際航空公司矮化台灣，不一而足。不過，這些明著來硬的，只是一手，本質上是「擾敵」。另外一手，則是以所謂的惠台措施，直接扶植經濟統派，以彌補政治統派的式微，不過，還是要利用國民黨作為介入台灣的槓桿。按照往例，二○一八選舉，北京不可能完全置身事外、隔岸觀火。凡此，目標顯然是：一，以民間框住政府，以經濟框住政治；二，以地方拖住完全執政，讓本土政權內外交迫，無法推進「務實台獨」之路。

這樣的政治推背圖，首要的用意不難理解，那就是，綑綁本土政權的手腳，改變台灣獨立現狀。特別是，小英政府缺乏有感政績，令其民意支持度繼續低迷不振，將使她在兩岸關係上難以主動出擊。甚而，在台灣統派、統媒利用軍公教年改、水果價格異常變動等民生議題圍剿本土政權的配合下，二○二○一舉扳倒本土政權，讓親中政黨班師回朝，讓台灣的政治場景拉回到馬英九時代，從而以超過馬執政的兩岸連結速度與深度，讓台灣穿上九二共識、一中原則、一國兩制的緊身衣。於是，北京仍須加持國民黨，隨時準備取代本土政權，但誰來擔任「內應」的領導，由於藍營迄今沒有共主，似乎也還沒有定論。

如果北京的如意算盤實現了，不僅得以遙控台灣，更有力地平衡了美國的台灣牌。試想，當川普一招接一招地提升台美關係之際，台灣卻因本土政權未能掌握完全執政的機會，導致選民失望性地投票給親中政權，「兩岸同屬一中」死灰復燃，讓川普的印太戰略出現一個不確定的缺口，屆時，國防授權法、台灣旅行法、陸戰隊進駐美國在台協會內湖新址，又如何？可以說，利用台灣的民主環境，撐住台灣的政治統派，扶植台灣的經濟統派，乃是北京平衡美國的台灣牌與印太戰略最方便的捷徑。這一點，也可以說是台美關係升級聲中，不能沒有危機意識的一大風險。台灣的公民覺醒幅度與強度，能否克勝國共的裡應外合，鞏固台灣獨立現狀，已經是迫在眉睫的挑戰。

就此而言，二○一八，二○二○，雖然是台灣內部民主活力的展現，但也堪稱是涉及美、中、台三角對位的棋局。目前，選舉已經從部份縣市開始炒熱起來了，不過，主軸仍聚焦於藍、綠、白或大綠、小綠的合縱連橫，一般關注的多為雙北戰場的外溢效果，不大關注這場選舉對美中大國博弈的外溢效果。老實說，選舉的內部輸贏本是民主常態，但若放在美、中、台的連動作用來看，大家便不得不對這場選舉從「事後諸葛」的角度先行思考：如果參賽各陣營的對弈模式，在內部的輸贏尚未可知，卻先期給予北京獲利保證，那就真的要三思而行了。完全執政，好好一盤棋，確保台灣立於不敗之地，是最起碼的守土之責。