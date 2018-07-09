自由廣場》花蓮王vs.雲林王 談司法延宕

◎ 黃帝穎

有「雲林王」之稱的前國民黨雲林縣長張榮味，遭最高法院依貪污罪判八年徒刑定讞，昨日特地舉辦惜別茶會，在入獄前為國民黨提名的雲林縣長參選人張麗善造勢；但對比另一位有「花蓮王」之稱的花蓮縣長傅崐萁，官司纏訟比張榮味還久，張榮味訴訟纏訟十三年定讞，比起傅崐萁的纏訟十八年還短，但張榮味卻比傅崐萁還早入監，顯然在司法延宕的另類庇護上，花蓮王大勝雲林王。

張榮味在二○○五年被雲林地檢署依貪污罪起訴，當年檢方偵辦雲林縣林內鄉焚化廠弊案，將包括時任雲林縣長張榮味等十名官商依貪污治罪條例提起公訴，認定張榮味收賄三千萬元，求處無期徒刑，褫奪公權終身，最高法院日前維持高院八年徒刑判決，耗時十三年審理的林內焚化廠弊案終告定讞，張榮味將發監執行。

雲林王對比花蓮王，檢察官在二○○○年依違反證券交易法、洗錢等罪起訴傅崐萁，認定傅涉嫌自一九九七年至一九九八年，委由林家榛向股市金主黃任中等人借得四億餘元炒股，台鳳炒股案經台北地方法院判決傅崐萁有期徒刑六年、褫奪公權四年，併科新台幣一億零五百萬元罰金，全案開始纏訟於最高法院及高等法院之間，迄今已十八年尚未確定。傅崐萁另有合機內線炒股案，也是司法拖延超過十年未結的刑事案件。

刑事案件能妥當且迅速的審判，是人民信賴司法的基礎，但從雲林王張榮味的司法耗時十三年才判刑確定，更荒謬的是花蓮王傅崐萁，司法耗時十八年還未定讞，司法以延宕（或護航）的態度審理兩個藍營指標性地方政治人物，實已傷害人民對司法公正及妥速審判的信任。

（作者為律師，永社副理事長）