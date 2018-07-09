自由廣場》對台灣未來的想像：建國還是兩個中國

◎ 劉威良

有人說，中華民國政府承認中華人民共和國，將使國際上接受兩個中國，正面和中國外交對決，這樣就會有國際支持，就會有更多國家承認中華民國為一個國家，而可以讓台灣走出國際社會。你相信嗎？台灣為維持中華民國的國名，要國際社會接受二中政策，行得通嗎？許多人看不到也不相信用台灣之名會有未來，寧願相信中華民國至少可以維持現狀，是這樣嗎？

其實對中國政府來說，只要它能拿下台灣的時候到了，台灣叫什麼中國或叫什麼阿貓阿狗都不重要。重點是中國現在實力不及美國，不敢和美國對決，所以中國要拿下台灣的時間只好延宕，台灣問題被迫擱置著。就這麼簡單。

至於國際社會，很清楚地是看誰的實力大。以中國現在的蠻橫，台灣主張什麼，國際社會都不會理台灣，這就是國際現實。二中政策和現在的一中（中華民國）政策，甚至和台灣獨立一樣，都是中國所不允許的，台灣只要不是叫中華人民共和國，就是中國要打壓與侵略的對象。所以，台灣為什麼不能跳過和中國競爭中國正統的路，而直接和戰後的馬來西亞或菲律賓等國家一樣爭取獨立呢？

很多在台灣生長的人，在中華民國與中華人民共和國政府的共同洗腦下，自認當中國人就是堂堂正正，而當台灣人就心生惶恐，反倒要問別人，當台灣人的前途在哪裡？當被台灣人如此問時，我不禁深感悲涼。我們台灣人的心，真的生病了嗎？

現在的國家，不是應該來自於土地認同嗎？不管是哪一年來台灣，認同這片土地，叫她原來的名字，有什麼可恥的？又有何可懼？台灣，不就是原住民的、世代在這裡長大的、以及移民過來的，要在這裡生存活命的人的台灣？

年已八十的父親曾對我說，為什麼台灣不能像美國之於英國一樣地脫離中國？這種想像，不是很理所當然嗎？

不過，當很多人把這種想像當成十惡不赦的罪行般撻伐時，台灣人，你可以告訴我為什麼嗎？

（作者為基進側翼之友，著有《借鏡德國：一個台灣人的日耳曼觀察筆記》）