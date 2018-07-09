自由廣場》請連戰先生別忘了中華民國

◎ 陳祖輝

國民黨前主席連戰十二日即將訪中，將會見中共總書記習近平，引發外界關注。事實上，與其2005年「和平之旅」做對比，本次給予外界的猜想是，救國民黨本身利益將大於兩岸和平發展利益。

以2005年的時空條件而論，「連胡會」所達成的兩黨共識，即以「九二共識」的基礎上促進恢復兩岸談判，不管當時國內對於「九二共識」的內涵存有不同看法，至少當時國民黨強調的「一中各表」，確實守住了「中華民國」這塊招牌，讓台灣順利參加許多國際組織場合。

相較今日，中共已不提「一中各表」的「九二共識」，反而持續強化「一個中國原則」的「九二共識」基調，加以習近平與胡錦濤在對台戰略不同，習強調「求同去異」（理念與利益完全相同的心靈契合），胡強調「求同存異」（透過大交流、大合作與大發展促進彼此瞭解），連先生如何挑戰此次不同的政治局面，外界似乎多不看好！

如果連先生尚以台灣人民為念，以下建言請連先生訪中時參考：一是告訴習總書記，台灣不管哪個政黨執政，兩岸對話至少要恢復「一中各表」的「九二共識」，並且要務實地面對中華民國存在的事實。二是台灣民眾反感中共在國際上一味打壓和矮化台灣，常態化的機艦繞台，甚至將中華民國和台灣的國際存在事實蠻橫消滅！如果此刻缺乏兩岸善意對話與恢復談判，兩岸要如何走得更親、更遠？又如何能達致心靈契合呢？

本次是中共主動邀請，而非連先生自動請纓，連先生大可站在兩岸的政治高度，以及捍衛台灣的主體性與權益，不卑不亢地告訴中共領導人，兩岸關係陷入僵局，不能僅一味指責我政府，中共面對台灣不同政治主張時的彈性與包容性過窄，甚至不能提倡一個廣納百川的長遠性兩岸關係構想，這方面中共也難辭其咎！

如果連先生此行扮演正義調停的兩岸破冰角色，相信將會跌破各方眼鏡；反之如果與黨內同志無異，和中共同一口徑非議執政黨的不是，今後中共非但不會對台灣、對中華民國與維持現狀予以尊重，反而將更強化線性式的統一理念。

站在大是大非上，連先生在行前應想清楚，該拿出魄力讓中共知道：打壓台灣不會加分，只會讓兩岸身越近，心更遠，不會有心靈契合的一天到來！

（作者為大學教師，桃園市民）