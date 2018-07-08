自由廣場》減班潮 超額老師

◎ 陳啟濃

教育部為了因應十二年國教新課綱，需要彈性運用的師資，於是將國中教師員額從原來的二．○提高為二．二。按此員額編制，八月份各縣市馬上增加一四九三名師資，未來三年共計將增加二四九三名國中老師。

教育部政策的美意，各縣市實際執行時，如果未能有長遠眼光的規劃，這一波的師資潮，恐怕會淪為幾年後另一場「超額老師」的大災難。原因很簡單，因為目前國中會有將近五年的減班潮，如果現在各校聘用足額的老師，幾年後學校減班，這些剛進入學校的老師又成為超額老師，周遊各校。

目前國中的超額教師問題，存在各縣市各學校的差異。問題是出在幾年前有沒有做好因應，維持學校一定比率的代理教師數，才能在減班時不至於產生嚴重的超額教師問題。以往有的學校，明明知道學校幾年後會減班，卻還是招考過多的老師，幾年後減班時當然超額問題比別校嚴重。

如果放任各縣市各校招考新老師，再過五年，可能連二．二的編制員額，還是會有學校出現超額問題。難道我們還要增加二．五，或是三．○嗎？少數學校的放任行事，未能適當控管正式教師數，有了超額教師，卻又要別校來承受他們的任性，對老師不公平，更是教育界的不當掠奪。

在國中教師員額提高到二．二後，建議各縣市教育主管，如果要招考正式教師，不能一次招足，應該要考量後續的減班。如果可以，更建議這三至五年內，先行招考代理教師，等三、五年後，班級數趨於穩定，再開始招考正式教師。這樣穩健的做法，才能同時照顧學生教學上的需要，以及保護教師的工作權。

（作者為水里國中校長）