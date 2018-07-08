自由廣場》遠離正常心智的疾病

◎ 伊佳奇

監察院剛通過監委所提的「失智者人權保障」調查報告，針對衛福部去年底公告的「失智症政策綱領二．○」，監委認為對失智者人權議題只停留在概念主張，缺乏具體工作項目。事實上，應優先由衛福部給予這一疾病正名，去污名化，改過去所稱的「老人癡呆症」、「失智症」等為「認知症」，才能讓患者人權向前邁進一大步。

衛福部所公佈「失智症政策綱領二．○」，是延續過去「失智症政策綱領」，過去已被稱為作文比賽，原因是抄襲國外計畫，欠缺對本地環境及文化的分析與探討，如果去檢視過去「失智症政策綱領」執行成果，真不知留下什麼？現在「失智症政策綱領二．○」更華而不實，還是欠缺本土化思維的內容，也見不到具體政策執行與檢核方式。

這疾病英文名稱Dementia，來自拉丁語，de-意指「遠離」，mens意指「心智」，所以英文是指遠離正常心智的疾病，為腦部退化的綜合性症候群，但目前中文按字面翻譯成「失智症」，雖遠比過去的癡呆症為佳，民眾仍會望文生義，認為是失去「智慧」、「記憶」的疾病，甚至認為是見不得人的，形成社會文化壓力。

所以同樣使用漢字的日本早在二○○四年改稱「認知症」，香港二○一二年稱為「認知障礙症」，目的是給予疾病正確客觀的名稱，以去污名化。若不先給予疾病正名，民眾不願接受這疾病時，政府花再多的預算在提升民眾對疾病的認識及友善態度上，都將付之流水。

日本從二○一二年開始，推動五年期的認知預防計畫（橘色計畫，Orange Plan），該計畫也是日本當年推行認知症重要的執行方針。到二○一五年再提出新橘色計畫（New Orange Plan），該計畫的目標調整為：以全面性策略對應認知症，以地域（認知症患者居住的地方）為範圍，營造一個對認知症友善的環境。核心價值在於讓老年人在自己喜歡、熟悉的環境裡，有尊嚴地維持原本生活，是有具體的計畫內容、長期預算配合執行與落實。

反觀衛福部，去年倉促在二十個醫療及民間機構掛上「失智症共同照護中心」招牌，並希望各共照中心能推動友善社會計畫，未料計畫尚未進行或正在進行，今年衛福部卻刪除友善社區工作計畫預算，日本是逐年增加預算與工作項目，台灣卻是走一步退兩步，更遑論認知症患者人權的保障。

不先對認知症予以正名，民眾不願面對，政府想在社區推動認知症教育與早期篩檢工作，猶如緣木求魚。世界認知症（Dementia Disease）患者最多的中國，上海市民政局已在今年四月公告，要求「服務場所內不得出現敏感或歧視性用語，如『老年癡呆』、『老年精神病』、『失智』等」。而台灣是兩岸三地中，唯一仍然沿用污名化名稱「失智症」，完全忽視疾病名稱在文化觀與社會價值下，對民眾觀感及對疾病防制的影響，漠視對社會有深遠的衝擊，這才是優先該做的。

（作者為台北市政府市政顧問）