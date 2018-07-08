自由廣場》白色恐怖生與死

◎ 施明雄

一九七二年八月底台灣報紙登出：新生報副總編輯童常，因叛亂匪諜案被處死槍決。童主編是泰源監獄政治受難者難以忘懷的報人。

一九六四年五月，我們三兄弟被警總判決確定後，移送到台東泰源監獄，那裡專關押政治犯，牢房是低矮密封鐵筋水泥平頂的建築物，每個牢房前是個小鐵門，上面有個小玻璃門可從外監看房內動靜，下面有個可送進信件書本的小洞口，房後高牆上有個二尺半四方的鐵欄杆通風窗口，一個牢房關十幾人，冬寒夏炙，暑氣逼人的夏天，在牢房內僅著內褲也熱汗直流，苦不堪言。本來我和大哥關在仁監，明德關義監，為了不讓我們兄弟常見面，把我調到外役房工作，此後每年僅中秋節和春節，三兄弟才能在監獄官的監視下，坐在牢房外小花圃的石椅上聊談半小時。

那時我的工作是跟戴監獄官收放政治難友，管理存放難友雜物的倉庫，以及遞送郵包掛號信給難友，最喜樂的是送出獄的難友出獄證明書。

慘絕人寰的自由中國牢房不供給任何生活日用品，連衛生紙也沒有，在台灣無親友的人只有靠好心的難友支助，後來有位慈悲的基督徒典獄長，向國防部請准讓難友寫文章投稿賺稿費，也可以買英文雜誌翻譯，那時最常投的是新生、中央各黨報副刊和拾穗月刊，被採用最多的是新生報副刊（我坐滿五年也積存九千多元做為娶妻生子用），有天戴監獄官公開說這個月光稿費就有廿萬，外役有位洪姓難友英文好，他的翻譯文章每投必被刊用，月賺千多元稿費，他當鄉村老師月收四百多元的太太因丈夫的叛亂罪被校方辭退，帶兩個小孩正愁生活無依無靠時，洪難友還能月寄千元回家養妻育兒。

斯時難友們就認識童常（又名童尚經主編），我們寄稿的信封都是軍方的郵政信箱，沒有任何泰源監獄的字樣，童主編被歹徒密告檢舉後，他的死刑罪嫌之一竟然出現︰資助泰源監獄叛亂份子的稿費。

二○○一年童常主編的案件也獲得平反和賠償，他流亡美國的女兒為父伸冤，還寫了一篇感人肺腑的交章刊在美加的刊物上，徵求知悉他亡父生前的一些信息，我即將知道的往事告知她，從此有了聯絡，三星期前突然接到她寄來的判決書（簡要登錄數段主文）：

公訴人：台灣警總軍事檢察官 被告：童常（台灣新生報副總編輯）

右被告因叛亂案件，經檢察官提起公訴，本部判決如左：童常意圖以非常之方法顛覆政府而著手實行，處死刑，褫奪公權終身，全部財產除酌留其家屬必需之生活費外沒收。「觀察、日出、雷雨、娜娜、少年維特之煩惱、包法利夫人、我底自傳」等共計八十四冊均沒收。（把世界名作當犯罪證據的白色恐怖時代，可怕吧。）

童女士和母親參加她父親的最後辯論庭，她說那個名叫王雲濤審判長曾向她父親致歉說：你的案件十多名資深法官都不受理，最後把審判死刑的重責推到他這個菜鳥法官上。解除戒嚴後，童女士託人尋找王軍法官，想問清楚案情，但王雲濤卻人間蒸發，消失無蹤。

（作者為政治受難者）