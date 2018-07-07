自由廣場》連戰剩餘價值剩多少

◎ 周倪安

連戰又將於七月十二日率團赴中國朝拜。老實說，二○一六年以後的連戰，在「兩岸」之間的政經影響力，已大不如前。但對習近平而言，正值國民黨諸侯林立，沒有足堪擔綱的在台代言人之際，由連戰跑跑龍套，過過水，聊勝於無。而連戰為了維護其家族在中國的龐大利益，想必也正苦思對策。在一個願打，一個願挨的氛圍下，中國繼續利用這位過氣老人的剩餘價值，對台灣進行統戰，成本很低。

連戰「聯中制台」歷史，斑斑可考。二○○五年中國制定「反分裂國家法」，引發台灣人全民共憤之際，連戰堅持以國民黨主席身分訪問中國，為「反分裂國家法」背書。二○○六年，連戰以國民黨榮譽主席身分前往中國參加國共經貿論壇。同行團員除了政治人物以外，首次包括不少過去支持民進黨的企業家，帶動本土企業家在政治上「選邊站」的風潮。更在與中共總書記胡錦濤會晤時，重申「九二共識」與「一個中國」的政策。

二○一三年，連戰訪問中國，與新任中共總書記習近平會晤。發表「過去台灣是兩岸關係的麻煩製造者」言論。二○一四年，連戰率團訪中國，第二度與習近平會面。明確表示，「兩岸關係應在一中架構或一中框架下進行，同時也強烈堅持九二共識，兩岸關係並不是國際關係。」二○一五年，連戰到中國參加抗戰勝利七十週年閱兵典禮，為中華人民共和國的史觀背書。

今年二○一八年，就在中國剛取走我們兩邦交國，對我國的文攻武嚇變本加厲之際，連戰被習近平「呼之即來」，繼續自願成為中國的統戰工具。難怪國民黨主席吳敦義急著強調，連戰此行「當然不代表國民黨」。

連戰此次雖聲稱以個人身分接受中國邀請，但連戰曾任副總統、行政院長，享有卸任副總統禮遇，又領著台灣的高額退休俸，卻頻頻以向中國示好的方式傷害台灣。或許連爺爺早已不在乎，但台灣人也只能把這筆帳算在國民黨頭上。

（作者為台聯前立法委員）