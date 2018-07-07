自由廣場》法律是誰的靠山？

◎ 莊勝榮

廿三年前轟動日本社會的東京地鐵謀殺案件，造成十三人死亡，六千多人輕重傷，今天日本一口氣執行包括麻原彰晃在內的七人死刑。這條國際新聞引起全球矚目，台灣亦不能自絕於國際社會，視若無睹。

日本跟台灣一樣是維持死刑的國家，日本人也跟台灣人差不多，有八成以上民意支持死刑制度。台灣目前的死刑犯四十四人，有的超過十幾年，還關在監獄，政府官員腦袋在想什麼，沒人知道。

這些死囚心知肚明，這輩子不可能活著回家，家屬也知道這回事，只有政府把這些死囚當寶貝看待，用全民包括被害人家屬的納稅錢供養。官員如果把他們當寶貝不執行，好歹要跟民眾報告，不執行有何法律理由，從沒有人向大家說明。只講一些連自己都聽不懂的廢話，難道要學日本等二十多年才執行嗎？天理何在？公義何在？法律何在？

這四十四人中窮凶極惡的，例如縱火燒死四人五傷，殺人後勒贖七千萬元，殺人棄屍勒贖一百萬美元。這些人神共憤的殺人犯，哪個有萬分之一的理由不執行，答案沒有。有法律當靠山不執行，有確定判決作後盾不執行，唯一的理由，是看上面的臉色做事，台灣需要這種沒有擔當的官嗎？不如滾了。

台灣不執行死刑根本跟憲法、法律作對，跟法院確定判決作對，問題是這些人根本不對。不執行死刑導致死囚及家屬長期煎熬，生比死痛苦。不執行死刑讓被害人家屬心靈不平，不執行死刑讓大眾用納稅錢供養不可能活著的死人。不執行死刑，一般民眾會質疑，官員可以不守法，我們幹嘛白痴守法？想到林林總總，這些當官的心安嗎？日本可以執行死刑，台灣也能，不然要這些官幹什麼？執行死刑不但彰顯公權力，也是司法改革的一環，更是基本的守法精神，官員們在猶豫什麼？腦袋在想什麼？

（作者為律師）