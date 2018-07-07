自由廣場》2020拉回2008？

◎ 徐立德

前總統馬英九成立基金會，被外界解讀他是想回鍋參選總統的起手式，民進黨秘書長洪耀福也表示有接到相關訊息，馬英九二○二○年準備出來選。但馬英九真的適合再戰總統大選嗎？

馬英九近來頻頻針對兩岸、能源、農業等議題發表看法，人氣似乎有點回溫，但前總統李登輝、陳水扁也經常對時局提出批評，顯然要卸任總統歸隱山林並不容易，但是否已經到了要再投入參選的程度呢？

「馬英九再戰總統大選」，政壇這項傳言甚囂塵上，基層民眾的反應大多認為，馬英九的能力差，不適合再戰。因為「無能」成為眾人對他的印象。

馬英九執政八年政績平庸，並讓國民黨分崩離析，如果他真的誤以為人民期待他再當一次總統，恐怕他是再次的「自我感覺良好」，而與社會現實嚴重脫節。

民眾給了馬英九八年的時間，但是回顧馬英九執政時期，八年來，人民看到的是馬英九表面上傾聽民意，但聽完後卻仍依自己想法做事，彷彿不食人間煙火，他所做的一切好像都是為了追求自己的歷史定位，但前監察院長王建煊直言，馬英九的歷史定位只有二個字「無能」。

經濟上，馬英九的「六三三政策」跳票；面對房價飆漲，他無力抑制；面對能源政策，他選擇封存核四，讓投資三千億元的核四廠被民進黨執政後順勢終結；連馬英九自傲的「兩岸關係」，他雖然締造「馬習會」，但他卻無法進一步推動兩岸和平協議，甚至讓太陽花學運顛覆兩岸交流成果；就連他一向強調的「操守」，也因為洩密案被法院判決有罪而破功。

馬英九卸任後有多件官司纏身，除了洩密案外，還有賤賣國民黨三中、國發院土地交易等黨產案、富邦併北市銀案、大巨蛋圖利遠雄案等四大案，仍在檢察官偵辦中；外界有種說法，以馬英九對自身名譽的重視，可能用「選總統」這件事來還清白。不過，如果他選總統的目的不是為了替民眾服務，而是為了「還自己清白」，這個出發點是站不住的。

（作者為退休社會工作者）