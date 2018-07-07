自由廣場》軍事佔領與次等國民待遇

◎ 雲程

台灣若被中國併吞（統戰名詞為「統一」），對全球戰略的影響已多有討論。可是，對台灣人民的影響如何，多被刻意掩蓋。這樣，台灣住民無論是接受或拒絕，對於「被併吞」的想像，都流於浪漫的不實際。

領土被外部勢力征服後，必然會導致軍事統治—那是以戰勝國的敵意為基礎，對領土與人民進行以軍隊為後盾的嚴厲獨裁統治。被統治者將遭遇絕對的歧視性待遇—禁止享有戰勝國憲法的權利保障。不要說沒有選舉，軍事當局全面嚴控社會、政治與經濟各層面，三權全部集中總督一人。只要想像日本領台後軍人總督所頒佈的六三法、三一法、法三號統治，與戰後從陳儀到蔣介石，引起二二八、白色恐怖等鎮壓，就會對軍事佔領不寒而慄。

要歷經三代時間，軍事統治才會逐漸鬆解。日本在領台近卅年後，才允許「議會請願運動」，再約十年後進入「皇民化」運動，漸進的將台民地位從臣民提升到國民。蔣介石元帥治台後，大力推行國語運動（另種皇民化），近卅年後才出現吹台青、國會增補選等，到一九九六年的民主自治。

原本乍看不相關的事件，完全契合佔領後「政治重建」的階段性特質—目標在建立當局統治正當性，使其從原本軍事性單向壓制，演變到憲法的契約統治，其中包括處理住民的效忠轉換。

戰爭的巨大債務，不會被輕易抹煞。戰後處理還有名為「經濟重建」這塊，除掠奪、軍票外，還包括了用金錢、實物、勞力、技術等直接方式，及透過戰勝國投資，讓戰敗國經濟復興以獲利、ODA援助等間接方式的戰爭賠償。萬變不離其宗的是，以延長時限、再投資等方式，避免雙方陷入通縮或惡性通膨，以使戰敗國順利清償債務，進一步讓戰勝國獲利。

政治重建與經濟重建面貌與冗長過程，遵循從軍事佔領到重建的共同模式，不止二戰後如此，伊拉克、阿富汗等案例亦然。

中國智庫提議將補貼台灣年改中軍公教被砍每年一百億元的金額來「買心」，這會是白吃的午餐嗎？效忠北京的條件不說，當台灣被北京併吞，隨之而來的，是軍事統治的鎮壓與濫捕，還有經濟上的苛稅與歧視性待遇。

台灣人在百年內已領教兩次軍事佔領與次等國民待遇。都還沒翻身呢，真的弱智到要再來一次嗎？

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》，http://hoonting.blogspot.tw/）