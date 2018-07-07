自由廣場》科學與民粹

◎ 林基興

日昨，因某大樓住戶檢舉頂上裝設基地台，有立委召開記者會，痛批國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ），幫電信業者侵犯人民權利，又威脅「這件事情小則檢討，大可送監察院」。

反電磁波者，以為基地台電磁波有害，就要拆除基地台，而自以為護民。其實，諸如中小學附近不准建設基地台，只是使學生所受的電磁波越強，因為越缺基地台，信號就需越強。這是不解科技而「反效果」的範例。世界衛生組織一九三號文件等一再聲明，批核的基地台電磁波不會傷人，為何國人不聽專家，反而誤信小道消息？另外，基地台協助救人無數，其福祉甚鉅。立委不先問問電磁波專家意見，就痛罵公權力，實在誤國害民。

無獨有偶，上月，台南七股氣象雷達站被迫搬遷，因當地民眾與環團抗議，認為電磁波傷及居民健康，事實呢？二○○六年，工研院與台大慶齡基金會，同時進行電磁波量測，量測位置共五處，量測報告顯示，該村及七股氣象雷達站周邊電磁波，均遠低於環保署規範的每平方公分一毫瓦，例如，工研院測得每平方公分○．○○八四二毫瓦。但環團誤導民眾，例如宣稱「高出背景值一一一八倍」。

要注意的是，雷達波是否造成健康顧慮，而非是否超過背景值，否則，若背景值為零，則其他量得值均為無限多倍。因此，該報告所言「氣象雷達啟動後電磁波飆高上千倍」，只是嚇人的噱頭。一九九九年，世界衛生組織發佈第二二六號文件聲明，由雷達所產生的射頻場強至少比一般民眾遭受連續曝露時，所允許的限制值小一千倍以上，並比已確知會導致最早發生健康效應的場強小兩萬五千倍。另外，長期在七股氣象雷達站工作的員工，健康並無異狀。

（作者為大學教授）