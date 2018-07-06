社論》正義的滿足與失落

「小燈泡」命案高院日前宣判，嫌犯仍處無期徒刑、褫奪公權終身，並增加刑後監護五年，全案可上訴。雖然司法與行政各自獨立，但蔡總統兩年前的真情流露：「阿姨不會讓你白白犧牲，這個社會破了很多洞，我會用盡全力來把他們都補起來」，不少人覺得有點諷刺。其實，感覺挫折的人，乃是出於社會正義的失落，尤其最近台灣連續發生分屍重案，許多人對社會治安感到惶惑不安。

刑事政策，不是抽象的概念，而是貼近社會現實、庶民生活的行動。在祥和安全的情況下，偶發駭人聽聞事件也許只是例外，但若連續發生非常態的刑事重案，大眾對治安的渴望往往會迅速上漲。目前的台灣社會，似乎處於後者。報復性的刑罰，也許比較傳統，但對於療癒社會傷痕，仍有其短期便可見的藥效。而教育性的溫情，也許看到了心理與社會結構的癥結，畢竟較難及時平撫躁動的人心。

台灣尚非先進國家，可是有些標準已經超越先進國家，這種境界不是不理想，只是造成了現實上的窒礙難行。廢死，理想是崇高的，因為它透視了人的軟弱，人的行為未必是百分之百能夠自制的，在這種情況下因案判死，似乎存有疑義。然而，受害者，受害親友，社會大眾，也不能完全不顧。兩者之間，必須取得平衡，讓罪與罰接近等值，讓正義的滿足得以激勵人心，維繫社會的正向運作。

死刑存廢，有理想，有現實，聯合國兩項人權公約是理想，不同國家社會發展階段是現實。我們在此想討論的，不是死刑存廢的爭議，而是公眾對於正義的滿足。而這個問題，似乎應該扣緊台灣的社會實相，雖然我們可以預期未來的台灣一定會比現在更進步，只不過，即使這樣也不宜用未來的標準來指導現在。近幾屆的政府，追隨國際潮流，表現出對死刑存廢的某種傾向，平心而論無可厚非。然而，追求理想的過程，假使不能直線前進，不妨曲線前進。有人強調，死刑不是唯一的解決之道，其實，這樣的論述仍意涵了死刑是方案之一。既然如此，目前至少要依法判決、依法執行，極端違背社會正義者不能「以拖待廢」。否則，法官開脫死刑罪責，政府怠於依法執行，也不利於法秩序的維護，甚而刺激「反正不會判死、判死也不會執行」的鋌而走險。採取動態平衡的刑事政策，不論是對死刑存廢的爭議，還是對社會正義的滿足，至少都比消極不作為更有助於以儆效尤。

兩年多來，小英政府的轉型正義工程，包括年金改革、追討黨產等，即使改革對象負隅頑抗，主流民意仍給予支持與肯定。其實，這就是遲來的正義的滿足使然。總體而言，自李登輝以來的民主改革，總是有主流民意作為奧援，無非也是正義的滿足使然。以此來看，小英政府對死刑存廢的猶豫不決，乃至連已判刑者也拖延不予執行，再加上非常態犯罪此起彼落，遂令公眾感到正義的失落。正義的滿足與正義的失落，同時出現在同一個政府，實當檢討。

台灣社會一直在進步中，我們相信報復性的刑罰，終將走向教育性的刑罰。只不過，除非政府能夠大刀闊斧，有效改善治安狀態，化解暴戾之氣，否則懸念一個國際高標來自綁手腳，可能不容易引起社會的共鳴。目前，死刑存廢，儼然是兩極對立的拔河。不過，還是有另外一種想像，那就是從現實走向理想。這樣的觀點與實踐，或可為爭議創造緩衝的時間與空間，亦即，現階段大可採取不確定的政策，死刑與執行保留高度可能性，以此來嚇阻各種犯罪動機，動態符應社會的正義滿足；同時，也要以向上提升的願景，引導社會做好廢死的配套，以使我們的共同體往文明演進，而非徘徊不前。