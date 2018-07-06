自由廣場》新北是台灣的縮影

◎ 陳茂雄

針對選戰來說，政策賄選會加分，改革則會扣分，這是政壇上大家都知道的現象，只是有些特殊的事務不得不改革，能達到改革的目標又使傷害降到最低是一種技巧，這方面中國國民黨遠比民進黨老練，例如中國國民黨執政時，勞工由週休一日到週休二日是拖了幾十年，就像切香腸一樣一片一片地切，而勞工仍然是該黨票倉，到了民進黨執政卻是整條香腸一次炸，修法過不了幾天又要修法，弄得勞資兩方都得罪。

民進黨也很清楚，執政後全面改革已造成不小的傷害，但傷害有多大乃難以評估。有人認為，今年的地方選舉結果可反映出執政黨所受到的傷害。中央政府的執政績效當然會反映到地方選舉，但未必會成比例，尤其是各地方都有不同的背景，例如澎湖縣的退休軍公教人口佔相當大的比例，對軍公教年改當然較為敏感。

由於各地的背景不同，地方選舉的結果未必完全反映中央政府的績效，但有一個地方例外，就是新北市，該市各行業人口的比例正好與全台灣很相像，簡直就是台灣的縮影，所以今年新北市長選舉，就反映台灣人對執政者的觀感，若民進黨選得不理想，代表後年總統大選已出現危機。

有時候地方選舉不佳，未必就是中央政府所造成，因為候選人是選戰的靈魂，不過，民進黨的新北市長參選人蘇貞昌屬強棒。事實上，蘇貞昌在台北縣長任內的民意支持度並不特殊，可是在他卸任後反而有很高的聲望，因有周錫瑋當對照組才讓選民懷念蘇貞昌。

針對候選人而言，蘇貞昌絕不在侯友宜之下，新北市長的選舉，若是蘇貞昌獲勝，就是執政黨氣勢未衰，假如挫敗，代表台灣人已不接受民進黨政府，因為新北市是全台灣的縮影。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）