自由廣場》保護台灣水果

◎ 林智鴻

連日大雨，「鳳梨價崩」議題持續延燒，國民黨以台東鳳梨成功銷中十六．八公噸為題，大罵民進黨不承認九二共識及賴揆「務實台獨政治工作者」害慘中南部農民，但真相究竟為何？

來自產地的消息指出，自二月份開始，就有不少中國貿易商欲購買台灣鳳梨，千方百計找尋鳳梨包裝廠詢價，因為台灣鳳梨產季供應量穩定，自二月至四月都有穩定出口至中國，直到六月中才逐漸減少。自農委會貿易統計資料庫可知，包含今年在內，鳳梨出口中國連續三年維持近二萬五千公噸水平，甚至比馬英九執政末期的二○一五年還要高。

可見不承認九二共識，未必造成兩岸農業傷害，但我們反要留意，在不能透過正常市場機制談判的情況下，對台灣所造成之不公平競爭問題。國民黨執政時期，每年都有來自中國、為數眾多的交流團與台灣農業界交流，意在學習台灣技術，甚至鼓勵台商過去栽種台灣品種，促技術外流，盼日後產出品質媲美台灣的水果。目前技術成熟者當屬紅龍果：可從中國社群與交易網站看見，中國貿易商促銷在海南島所種植的紅龍果「蜜寶」，光明正大地標榜「海南產地、台灣品種」。

比起農委會主委林聰賢的溫和預警，「技術不設防」才是台灣水果最大的考驗，與晶片、面板等高科技業所面對的危機如出一轍。若中國將台灣紅龍果經驗「成功」複製於其他品類，甚至再施以價格戰、關稅戰、藥檢戰等，將輕易痛擊台灣水果外銷市場；對照中國在藍營執政縣市高調購買台灣水果，並運用媒體宣傳所謂「島內農民抗爭」，不但是「一手施恩、一手搞鬼」，更是中國政府有計畫干預自由市場的鐵證。

只有透明的貿易法令、對等的技術合作，才是保障台灣農民無慮行銷中國的不二法門，這點做為兩岸政治「讓利」既得利益者的國民黨，過去沒有努力，更不敢提。中國若始終無意回歸貿易正軌思考，我們必須中央與地方同心、不分黨派、聯手合作，積極拓展世界各國外銷通路，而非一味向「不公平競爭」低頭或唱和。

（作者為高雄市政府新聞局前主任秘書）