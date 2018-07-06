自由廣場》威權時代以教育為念的李校長

◎ 吳文貴

台南市政府近日將南一中前校長李昇先生故居列為學術名人紀念故居，保護維修並開放參觀。

筆者在南一中的一年學習歷程時間雖短，但影響個人卻很大，當時的一中校園校舍配置，一年級教室在勝利校區（分部）與本部隔街獨立空間教學，行政處室、圖書館、實驗室等及二、三年級教室坐落在博愛本部，一般學生類像筆者擔任班長與行政有較多互動外，除非有前述或特別事情鮮少到彼此校區。

一九七五年蔣介石逝世，中國國民黨如喪考妣、社會上也普遍被感染一片哀傷氣氛，當權下令全國軍民學生分批分團到台北國父紀念館「瞻仰蔣公遺容」，母校南一中也不例外，全校每班一車依教官安排北上，記得當時全校唯我一年十五班班會（當然班長帶頭）決議不參加，此事結果班級輔導教官簽處班長小過乙次，案簽校長李昇核示，但李校長壓下不批，但請班長（筆者）至校長室「坐沙發」教育一番，這是第一次也是唯一一次與校長近距離面談，年輕的我感覺李校長的誠懇與慈祥。因為李校長家（宿舍）住隔壁，所以幾乎每日與學校師生為伍，記得印象最深的是校長總是默默行走校園、靜靜觀察師生上課，從來沒聽過校長大聲講話，更別說教訓罵人，週會、典禮講話總是讓人有「望之儼然，即之也溫」的感覺。

多年後知道大導演李安先生是李校長長公子，也知道校長最後尊重孩子的升學興趣志願選擇，成就了世界知名藝術工作者。

欣聞台南市政府將李昇校長故居列為學術名人紀念故居，願為言幾句遙念在威權時代以教育為念的李校長。

（作者為國立虎尾高中教師兼總務主任）