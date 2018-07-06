自由廣場》厲害了這個黨？

◎ 林建志

不僅台灣，若觀察全球網路各影片留言板及新聞論壇，不論政經能源科技、鐵道高鐵建設等議題，近年有種非常扭曲論調崛起：

西方主流資本主義跟民主自由制度等，已落伍爛透，應要全面仿效中國式社會主義來拯救世界！在台港就算了！長期有左派思維存在的中南美洲、中東等地聽到這種論調，也不意外！但現在是連許多西歐跟美加英澳等老牌民主陣營，當地這種聲音也快速崛起，至少網路上觀察是如此！

民主雖不完美，但起碼可讓社會政經資源更有機會輪流分配！但這卻被污衊成輪流分贓及沒有效率！

啥人民參與政治、選舉投票、民主政黨輪替、NGO公民團體社運等，都是這種論調口中的不搞經濟搞政治、撕裂族群社會和諧的徒勞無功！

而不給選舉投票權、封殺新聞言論網路自由的獨裁中國，竟然靠塑造這樣的輿論及其他內容農場假新聞網軍助攻，搭配一些可能已被收買的各國學者評論名嘴，就可在國際民間攻城掠地！

各國影劇不再敢描述中國為壞人政權，但倒敢大酸川普梅克爾跟台日韓民選元首！歐美學者要出版批判中國書籍竟遭本國書商拒絕！某些社運環保NGO哪國都罵就是不罵中國！

民主共和黨也好、保守黨工黨跟台灣藍綠也罷，各國民主政黨突然都不如中共了!?看來這不僅是對台統戰策略，也是中國在全球大搶發言權跟改變輿論戰略！各國人民會轉為接受這種謬論嗎？民主體系想好如何因應這個中國挑起的全球新危機了嗎？

（作者為美語教師）