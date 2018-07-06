自由廣場》還沒廢死先凍死

◎ 陳文卿

果然不出所料，法官對殘忍殺死小燈泡的凶嫌還是判免死了。理由除了精神異常、兩公約、有悔意之外，辯護律師甚至稱該案起因是「國家的失敗或不作為」，也就是說因為國家社會對於精神障礙者未負責任，才讓他犯下此滔天罪行。天啊！怎麼會壞人犯案，我們要負責任？

此判例將測試我們的法律、社會的容忍極限，也就是說，到底手段要凶殘到何等程度，要殺害多少人，才會被判死？或是說，更考驗法官們的文學造詣，要如何去引經據典為嫌犯脫罪了。

這類判決的共通點是，法官模擬嫌犯的犯案動機，以及揣測連嫌犯自己都不認為的心理狀態來說他是「情有可原」。另一方面又很體恤地觀察其是否有任何尚可教化的跡象，來合理化判免死的理由。在前者法官是以精神科醫師的角度來看案情，後者則又化身為宗教家。可是僅注意犯案前與犯案後的心理狀態，卻幾乎完全忽視犯罪行為當下的嚴重性，這是最大的荒謬之處！

就因為要判死難上加難，才讓這些惡徒什麼都不怕，手段越來越凶殘。不只殺人，還要分屍，而且被逮捕後神色自若，因為他認為不致會被判死刑，而即使判死也不見得會執行，因為我們的法官、法務部長已經將可判死的法條「凍死」了。

當然，即使將凶手槍決也不能喚回被害人的生命，可是最起碼可減少效尤者以降低無辜的社會大眾被害的風險。

保護民眾生命財產的安全，讓人民免除遭受傷害的恐懼，難道不應該是法律的基本功能嗎？

（作者從事服務業）