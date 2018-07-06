自由廣場》大虎姊妹市

◎ 林文彬

根據外交部的紀錄，台日之間最早締結姊妹市的城市，是台灣雲林的虎尾與日本青森的大間。為此，虎尾鎮公所去年便利用「二○一七台灣燈會」在虎尾盛大舉辦的機會，邀請大間來訪參觀，也為暌違四十年的友誼再續前緣。

今年則適逢大間町役所新建辦公廳舍落成，大間邀約回訪。虎尾鎮公所也已在日前邀集地方毛巾、釀酒、農產等產業界組成參訪團，提前前往贈匾「大虎永固」（象徵大間與虎尾友誼永固、並大廈永固之意）祝賀，同時舉辦「雙城意見交流會」。會中達成多項共識，包括：一、雙方互訂「大間日」與「虎尾日」，以示提醒和年度慶祝；二、雙方訂立學生交流寄宿家庭接待規約；三、雙方各自在公所大廳設立物產展示櫃，介紹姊妹市特產和旅遊資訊等實質效益，完成又一次歷史性的任務。此行猶感謝台灣駐北海道經濟文化交流處的通力協助。

大間町位於日本本州的最北端，距離北海道函館只約九十分鐘的船程，是青森縣的市町村之一，以「一桿釣」黑鮪魚聞名於世。大間人口只約五千多人，居民大都以漁業為生。一九七五年，當時經由任職於大間町立醫院、來自虎尾的黃姓醫生居中牽線鼓吹，由陳俊惠鎮長成就這項締結的淵源。現在公所不僅有責任和義務鞏固這段友誼，同時更進一步開拓城市經貿外交。

因此，除了地方的努力之外，外交部亦應考慮訂定獎補助辦法，幫助經費及提供資訊，鼓勵各地方政府積極拓展城市交流及締結姊妹城市。

（作者為雲林縣虎尾鎮鎮長）