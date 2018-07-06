自由廣場》繼續排隊給老虎吃

◎ 邱寶福

台灣這幾年來食安問題層出不窮，含塑化劑的飲料、黑心劣質油、雞蛋內有芬普尼、綠薯條、鳳梨酥塗改有效期限繼續販賣…等等，食安問題從來就不會根絕，問題出在哪裡？筆者以為從這次的老虎堂排隊事件，問題根本就出在消費者的心態，上游繼續販賣有問題的食品只是配合演出，怎麼說呢？

台灣人長期處於低薪過勞的環境，造就出一種希望東西便宜、衛生又大碗的扭曲心態，大家心知肚明羊毛出在羊身上，同樣的一個火鍋，有良心的老闆用昆布、柴魚、雞骨、豬骨、牛骨，細火慢熬出來的天然湯頭，竟然拚不過隔壁用化學高湯粉做出來的生意，因為黑心店家的火鍋賣得比較便宜，消費者自然往便宜的地方去，久而久之，劣幣驅逐良幣，大家就都昧著良心做起黑心生意，積非成是，見怪不怪。

讓我們看看，日本人面對食安問題，消費者是如何應對的，二○○○年六月爆發的雪印牛乳中毒事件。從出問題的牛奶到所有產品，奶酪、霜淇淋、奶油，顧客全都拒買，員工只能看著自家工廠掉淚，一再強調都有遵照SOP執行，但是日本官方不買單，當時直接勒令停業，雪印宣告破產。

反觀這次的老虎堂事件，前員工爆料，其號稱的「獨家手抄黑糖」並非手炒還添加焦糖色素。雖然不像之前的食安事件那樣的嚴重，所添加的焦糖色素為國際間允許使用的食品添加物，依歐盟食品安全機構（EFSA）提出焦糖色素每日可接受安全攝取量為一天三百毫克，若以六十公斤的成人估算，每日需攝取達十八杯含二十毫升的黑糖糖漿手搖飲，才會超過安全攝取量，但店家欺騙消費者是事實。

老闆道歉後推出買一送一活動，排隊的人潮依然不減，對於老虎堂廣告不實欺騙消費者的行為，大部分的消費者在買一送一的誘惑之下，選擇了原諒跟妥協，台灣最美的風景是人，台灣人善良、熱情有愛心，但是當我看到了老虎堂爆發欺騙消費者的醜聞之後，店門前還這麼多人排隊，這樣的風景在我看來，實在是醜態百出。

（作者為國中教師）